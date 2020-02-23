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Происшествия

«Все плавали, никто не заметил»: в бассейне ярославского фитнес-клуба утонул 37-летний мужчина

Посетители сняли видео происшествия

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Спасти мужчину не удалось

Спасти мужчину не удалось

Вчера вечером в фитнес-клубе на проспекте Фрунзе погиб посетитель бассейна. Видео последствий происшествия опубликовали в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». В ролике видно, что вокруг мужчины собралась люди, они пытались его реанимировать.

— Просто на моих глазах утонул мужчина, — говорит посетительница бассейна. — Он просто плавал с утяжелителями по дну в маске. Видно, ему стало плохо, и он просто утонул. Все плавали, никто не заметил. Нашли его. И вот полчаса его уже откачивают. Я смотрю, и всё бесполезно. Нет ни скорой, ни руководителей — никого. Что происходит вообще? Это просто жесть! Просто жесть! Это всё. Это расследование и закрытие клуба.

Спасти мужчину не удалось. Им оказался 37-летний ярославец.

— По факту смерти мужчины следственным отделом по Фрунзенскому району города Ярославля проводится доследственная проверка, — рассказала Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Кристина Гузовская. — Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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погиб мужчинабассейн
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КОММЕНТАРИИ (5)

ваш господин
23 фев 2020 в 11:30

бабло рулит. вот к чему приводит оптимизация . большой привет жене директора фитнес -клуба и до скорого 😁

Гость
23 фев 2020 в 12:06

100% свалят на самого мужика...народ бабло платит а Контроля нет. Даже тренера спасателя нет.

Гость
23 фев 2020 в 12:20

А где был дежурные инструкторы, спасатели и врачи? Похоже на этом все экономят!