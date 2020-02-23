«Все плавали, никто не заметил»: в бассейне ярославского фитнес-клуба утонул 37-летний мужчина

Вчера вечером в фитнес-клубе на проспекте Фрунзе погиб посетитель бассейна. Видео последствий происшествия опубликовали в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». В ролике видно, что вокруг мужчины собралась люди, они пытались его реанимировать.



— Просто на моих глазах утонул мужчина, — говорит посетительница бассейна. — Он просто плавал с утяжелителями по дну в маске. Видно, ему стало плохо, и он просто утонул. Все плавали, никто не заметил. Нашли его. И вот полчаса его уже откачивают. Я смотрю, и всё бесполезно. Нет ни скорой, ни руководителей — никого. Что происходит вообще? Это просто жесть! Просто жесть! Это всё. Это расследование и закрытие клуба.

