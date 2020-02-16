«Как можно было?»: в центре Ярославля легковушки разлетелись по тротуару

Ярославцы недоумевают, как можно так разбиться в этом месте

В центре Ярославля на узком перекрёстке разбились два седана. «Хендай» и «Субару» столкнулись так, что улетели на тротуар. ДТП произошло 15 февраля на пересечении улиц Чайковского и Свердлова.

— Как можно здесь, где скорость движения 20 км/ч и одни зебры, так столкнуться — уму непостижимо, — написал Владимир Хрящёв в соцсетях, запечатлевший последствия ДТП.

ДТП числится в сводке ГИБДД без пострадавших.

— Там только железо, — говорят в полиции.

На этом перекрёстке есть камеры видеонаблюдения, мы отправили запрос, чтобы найти момент аварии и понять, как всё произошло.