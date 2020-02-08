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«Мы все в шоке»: в Ярославле жителей многоэтажки поставили на учёт из-за опасного вируса

Одного мужчину положили в больницу, остальные — в зоне риска

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Мужчину, который мог передать вирус другим людям, увезли в больницу

Мужчину, который мог передать вирус другим людям, увезли в больницу

Жителей дома № 39 на улице Чкалова в Ярославле поставили на медицинский учёт. Дело в том, что у мужчины, который живёт в этой многоэтажке, обнаружили корь. Его положили в больницу.

— Мы все в шоке от случившегося, — рассказала жительница дома Татьяна Лисовская. — В той квартире, откуда увезли больного, живёт человек 40. Они все узбеки.

Теперь врачи будут ходить сюда две недели и осматривать жителей. Несколько раз участковый терапевт уже делала обход дома и будет делать это ещё несколько раз.

— Это стандартная процедура, — уточнили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области и пообещали, что будут держать ситуацию под контролем.

Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире от кори погибло около 110 тысяч человек, 92 тысячи из них — дети в возрасте до пяти лет.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
8 фев 2020 в 19:59

ну корь и корь, что такого то , не Эбола же в конце концов.

Гостья
8 фев 2020 в 19:36

Во многих республиках после распада СССР перестали делать прививки вот и результат. Был всплеск кори когда к нам приезжали беженцы из незалежной. Ничего страшного не паникуйте.

8 фев 2020 в 19:00

Ну все, пропал Калабуховский.