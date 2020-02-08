«Мы все в шоке»: в Ярославле жителей многоэтажки поставили на учёт из-за опасного вируса

Жителей дома № 39 на улице Чкалова в Ярославле поставили на медицинский учёт. Дело в том, что у мужчины, который живёт в этой многоэтажке, обнаружили корь. Его положили в больницу.
— Мы все в шоке от случившегося, — рассказала жительница дома Татьяна Лисовская. — В той квартире, откуда увезли больного, живёт человек 40. Они все узбеки.
Теперь врачи будут ходить сюда две недели и осматривать жителей. Несколько раз участковый терапевт уже делала обход дома и будет делать это ещё несколько раз.
— Это стандартная процедура, — уточнили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области и пообещали, что будут держать ситуацию под контролем.
Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире от кори погибло около 110 тысяч человек, 92 тысячи из них — дети в возрасте до пяти лет.