«Мы все в шоке»: в Ярославле жителей многоэтажки поставили на учёт из-за опасного вируса

Жителей дома № 39 на улице Чкалова в Ярославле поставили на медицинский учёт. Дело в том, что у мужчины, который живёт в этой многоэтажке, обнаружили корь. Его положили в больницу.



— Мы все в шоке от случившегося, — рассказала жительница дома Татьяна Лисовская. — В той квартире, откуда увезли больного, живёт человек 40. Они все узбеки.



Теперь врачи будут ходить сюда две недели и осматривать жителей. Несколько раз участковый терапевт уже делала обход дома и будет делать это ещё несколько раз.

