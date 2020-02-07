В Ярославле уровень воды приближается к критической отметке

В Ярославле управление МЧС выпустило новую информацию о подтоплениях в области.
— Уровень воды приближается к критической отметке, — рассказали в ведомстве.
Уровень воды в Ярославле поднялся на 76 сантиметров.
— Остается подтоплено 337 приусадебных участков с надворными постройками (без постоянного проживания людей), а также один участок дорожного полотна в садовом некоммерческом товариществе и один участок Волжской набережной, — уточнили в МЧС.
Сегодня в управлении проведут комиссию по чрезвычайным ситуациям. Мы следим за развитием событий.