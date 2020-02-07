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Происшествия Подтопления

В Ярославле уровень воды приближается к критической отметке

Спасатели перешли в режим повышенной готовности

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Набережную затопило уже вместе с лавками

Набережную затопило уже вместе с лавками

В Ярославле управление МЧС выпустило новую информацию о подтоплениях в области.

— Уровень воды приближается к критической отметке, — рассказали в ведомстве.

Уровень воды в Ярославле поднялся на 76 сантиметров. 

— Остается подтоплено 337 приусадебных участков с надворными постройками (без постоянного проживания людей), а также один участок дорожного полотна в садовом некоммерческом товариществе и один участок Волжской набережной, — уточнили в МЧС.

Сегодня в управлении проведут комиссию по чрезвычайным ситуациям. Мы следим за развитием событий.

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Подтопления
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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
7 фев 2020 в 12:10

Власть ярославская занята собой и на рабочем месте отсутствует.Дармоеды мироновы и волковы,когда ж вы уже уберётесь с ярославской земли?!

Гость
7 фев 2020 в 12:00

Продолжайте вырубать леса и осушать болота и дальше и будет ещё больше непредсказуемых паводков. Когда в голове только деньги и уничтожены все институты тогда начинаются беды.

Изуит
7 фев 2020 в 11:46

Губернатор то где? Степаненко где? Где Волков? Никого нет, я как я понимаю в городе