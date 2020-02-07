В Ярославле уровень воды приближается к критической отметке

Набережную затопило уже вместе с лавками

В Ярославле управление МЧС выпустило новую информацию о подтоплениях в области.

— Уровень воды приближается к критической отметке, — рассказали в ведомстве.

Уровень воды в Ярославле поднялся на 76 сантиметров.

— Остается подтоплено 337 приусадебных участков с надворными постройками (без постоянного проживания людей), а также один участок дорожного полотна в садовом некоммерческом товариществе и один участок Волжской набережной, — уточнили в МЧС.



Сегодня в управлении проведут комиссию по чрезвычайным ситуациям. Мы следим за развитием событий.