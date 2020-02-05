Села в машину к дальнобойщику: пропавшую 10-летнюю девочку нашли на трассе Кострома — Ярославль

Пропавшую в Костромской области девочку нашли в Ярославле. Об этой истории со счастливым концом рассказали костромские полицейские. 10-летняя Настя 5 февраля ушла утром в школу и исчезла. Родные малышки тут же подняли на ноги правоохранителей, к поискам подключились поисковики-добровольцы.



И вот днем пришло известие, что ребенок найден. Оказалось, девочку подобрал дальнобойщик, направлявшийся в Ярославскую область. Малышка брела по трассе и попросила водителя отвезти ее к маме в Ярославль.