Села в машину к дальнобойщику: пропавшую 10-летнюю девочку нашли на трассе Кострома — Ярославль

Пропавшую в Костромской области девочку нашли в Ярославле. Об этой истории со счастливым концом рассказали костромские полицейские. 10-летняя Настя 5 февраля ушла утром в школу и исчезла. Родные малышки тут же подняли на ноги правоохранителей, к поискам подключились поисковики-добровольцы.
И вот днем пришло известие, что ребенок найден. Оказалось, девочку подобрал дальнобойщик, направлявшийся в Ярославскую область. Малышка брела по трассе и попросила водителя отвезти ее к маме в Ярославль.
— Когда машина пересекла границу регионов, шофер поинтересовался конкретной конечной точкой путешествия девочки и, узнав, что ребенок не в курсе, заподозрил неладное, — рассказали в УМВД по Костромской области.
Мужчина набрал 112 и сообщил о случившемся. Оказалось, ребенок отправился к маме, которая с двумя младшими детьми гостила у родственников Ярославле. Приглядывать за старшей должен был отец. Но он не справился с родительскими обязанностями.
Сейчас ребенка уже передали маме. Полиция проверяет все обстоятельства происшествия и качество воспитания детей в этой семье.