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Села в машину к дальнобойщику: пропавшую 10-летнюю девочку нашли на трассе Кострома — Ярославль

Подробности истории рассказали в полиции

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Убежавшую из дома малышку на трассе Кострома — Ярославль подобрал дальнобойщик

Убежавшую из дома малышку на трассе Кострома — Ярославль подобрал дальнобойщик

Пропавшую в Костромской области девочку нашли в Ярославле. Об этой истории со счастливым концом рассказали костромские полицейские. 10-летняя Настя 5 февраля ушла утром в школу и исчезла. Родные малышки тут же подняли на ноги правоохранителей, к поискам подключились поисковики-добровольцы. 

И вот днем пришло известие, что ребенок найден. Оказалось, девочку подобрал дальнобойщик, направлявшийся в Ярославскую область. Малышка брела по трассе и попросила водителя отвезти ее к маме в Ярославль. 

— Когда машина пересекла границу регионов, шофер поинтересовался конкретной конечной точкой путешествия девочки и, узнав, что ребенок не в курсе, заподозрил неладное, — рассказали в УМВД по Костромской области.

Мужчина набрал 112 и сообщил о случившемся. Оказалось, ребенок отправился к маме, которая с двумя младшими детьми гостила у родственников Ярославле. Приглядывать за старшей должен был отец. Но он не справился с родительскими обязанностями.

Сейчас ребенка уже передали маме. Полиция проверяет все обстоятельства происшествия и качество воспитания детей в этой семье.

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КостромаЯрославльдорогидальнобойщикпропала девочка
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КОММЕНТАРИИ (2)

Папа Вася
5 фев 2020 в 16:43

Красава дальнобой !! 👍

ваш господин
5 фев 2020 в 16:42

нерадивых родителей необходимо оштрафовать и поместить в центр трудового воспитания , детей направить в детский дом😁