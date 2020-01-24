Подрезала легковушка: появилось видео ДТП с междугородним автобусом в Ярославле

ДТП с участием рейсового автобуса из Углича, которое произошло на Мышкинском проезде в Ярославле, попало в объектив камеры городского видеонаблюдения. На кадрах видно, что 502-й автобус мог выехать на разделительную полосу из-за того, что его подрезала легковушка.



— Сейчас в деталях происшествия разбираются специалисты ГИБДД, им предстоит определить виновника происшествия, — сообщили в департаменте транспорта Ярославской области. — По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля «Форд». Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Так как авария произошла в черте города рядом с остановкой транспорта, то дополнительный автобус за людьми высылать не потребовалось — все смогли разъехаться самостоятельно.

