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Происшествия

Подрезала легковушка: появилось видео ДТП с междугородним автобусом в Ярославле

В департаменте транспорта рассказали о последствиях происшествия

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В ДТП на Мышкинском проезде попал автобус ПАТП-3

В ДТП на Мышкинском проезде попал автобус ПАТП-3

ДТП с участием рейсового автобуса из Углича, которое произошло на Мышкинском проезде в Ярославле, попало в объектив камеры городского видеонаблюдения. На кадрах видно, что 502-й автобус мог выехать на разделительную полосу из-за того, что его подрезала легковушка.

— Сейчас в деталях происшествия разбираются специалисты ГИБДД, им предстоит определить виновника происшествия, — сообщили в департаменте транспорта Ярославской области. — По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля «Форд». Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Так как авария произошла в черте города рядом с остановкой транспорта, то дополнительный автобус за людьми высылать не потребовалось — все смогли разъехаться самостоятельно.

Как стало известно порталу 76.RU, в момент аварии в автобусе было всего четыре человека — водитель и трое пассажиров.

Видео: SafeRegion

Автобус № 502 Ярославль — Углич попал в ДТП сегодня на перекрёстке улицы Лисицына и Мышкинского проезда около полудня. В итоге автобус заехал на разделительную полосу и частично перегородил собой проезд по перекрёстку.

Ещё одно крупное ДТП с участием сразу двух автобусов произошло сегодня утром в Ярославле на Московском проспекте. Там один человек погиб и травмы получили ещё 16. Очевидцы рассказали, что творилось на месте происшествия.

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ДТПтранспорт
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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
24 янв 2020 в 14:28

депутаты должны срочно собраться и запретить все автобусы😁

Деолигия
24 янв 2020 в 16:13

на легковушке совсем конченный???

Гость
24 янв 2020 в 14:37

"— Автобус снёс светофор на перекрёстке, — рассказывают очевидцы."
Хоть бы эту дурь при наличии видео не писали.