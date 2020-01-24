Междугородный автобус попал в ДТП в центре Ярославля

Около полудня в Ярославле произошло ещё одно ДТП с автобусом. В аварию попал междугородний рейс
— Автобус задел светофор на перекрёстке, — рассказывают очевидцы. — У него повреждена боковая сторона.
Транспорт заехал на разделительную полосу и частично перегородил собой проезд по перекрёстку. О пострадавших не сообщается.
Коварный перекрёсток на Мышкинском проезде постоянно собирает ДТП. Мы собирали хронику аварий, которые происходили здесь за год, и пытались разобраться, почему.
24 января принесло Ярославлю серию жутких аварий с общественным транспортом. Этим утром на Московском проспекте в ДТП с автобусом погиб пассажир. Ещё 16 человек пострадали от травм различной тяжести. За утро на проспекте произошло сразу две крупных аварии, и обе — с автобусами. Из-за этого город встал в десятибалльные пробки. Всю информацию о ДТП, пострадавших, видео и версии случившегося мы собрали в онлайн-трансляции.