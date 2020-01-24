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Происшествия

Междугородный автобус попал в ДТП в центре Ярославля

Ещё одно происшествие с общественным транспортом случилось около полудня

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Автобус заехал на разделительную полосу&nbsp;

Автобус заехал на разделительную полосу 

Около полудня в Ярославле произошло ещё одно ДТП с автобусом. В аварию попал междугородний рейс № 502 Ярославль — Углич на перекрёстке улицы Лисицына и Мышкинского проезда. 

— Автобус задел светофор на перекрёстке, — рассказывают очевидцы. — У него повреждена боковая сторона.

Транспорт заехал на разделительную полосу и частично перегородил собой проезд по перекрёстку. О пострадавших не сообщается. 

Коварный перекрёсток на Мышкинском проезде постоянно собирает ДТП. Мы собирали хронику аварий, которые происходили здесь за год, и пытались разобраться, почему. 

24 января принесло Ярославлю серию жутких аварий с общественным транспортом. Этим утром на Московском проспекте в ДТП с автобусом погиб пассажир. Ещё 16 человек пострадали от травм различной тяжести. За утро на проспекте произошло сразу две крупных аварии, и обе — с автобусами. Из-за этого город встал в десятибалльные пробки. Всю информацию о ДТП, пострадавших, видео и версии случившегося мы собрали в онлайн-трансляции.

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ДТПДТП с автобусом
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КОММЕНТАРИИ (4)

гость
24 янв 2020 в 15:15

Какой-то сегодня день жестянщика. Водители, пешеходы не спешите сегодня, уж лучше на 10 минут опоздать...

Мимо проходивший
24 янв 2020 в 14:53

Гололёд, спешка, неисправная техника, халатность местных органов власти- итог жертв, ситуации на дороге и всего вытекающего отсюда. Не спешите водители. Вас ждут дома.

Гость
24 янв 2020 в 14:08

Гололёд и не посыпанные дороги товарищи!!!, автобусам тяжелее всех с этим справится вот и результат!!!, спасибо властям!!!