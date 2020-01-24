Междугородный автобус попал в ДТП в центре Ярославля

Около полудня в Ярославле произошло ещё одно ДТП с автобусом. В аварию попал междугородний рейс № 502 Ярославль — Углич на перекрёстке улицы Лисицына и Мышкинского проезда.

— Автобус задел светофор на перекрёстке, — рассказывают очевидцы. — У него повреждена боковая сторона.

Транспорт заехал на разделительную полосу и частично перегородил собой проезд по перекрёстку. О пострадавших не сообщается.

Коварный перекрёсток на Мышкинском проезде постоянно собирает ДТП. Мы собирали хронику аварий, которые происходили здесь за год, и пытались разобраться, почему.