«Муж сам не может дышать»: супруга пострадавшего в жутком ДТП разыскивает свидетелей

— Муж Артём ехал с другом Михаилом, — рассказала жена одного из пострадавших мужчин Екатерина. — Не знаю, что у них сломалось, но они встали на аварийке у обочины. Вышли из машины, и тут в них влетела маршрутка. Это не машину отбросило после удара . Их сбил автобус. Так, что мой муж оказался за задним колесом этой маршрутки.

В аварии, которая произошла вчера на проспекте Авиаторов, пострадали двое мужчин. Как оказалось, это вовсе не проходившие мимо пешеходы.

— У машины разбита вся правая сторона, — говорит женщина. — Как же так водитель маршрутки мог не заметить авто на аварийке, да ещё и въехать так, что разбил машине, стоящей справа, правую сторону?



Всю ночь Екатерина провела в больнице, где врачи оказывают помощь её мужу.



— Друг Артёма пришёл в сознание, — рассказала Екатерина. — У него были сильно повреждены внутренние органы. Мой муж до сих пор в коме. Ему сделали несколько операций, у Артёма сломаны бедро, нога. Он подключен к аппаратам, не может сам дышать.



Женщина просит откликнуться свидетелей, у кого осталась запись регистратора, и тех, кто видел момент ДТП.



— Я хочу посмотреть в глаза этому водителю маршрутки, — говорит женщина. — С нами даже никто не связался, не поинтересовался состоянием моего мужа и его друга, не говоря уже о том, чтобы по-человечески попросить прощения.

