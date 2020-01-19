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«Муж сам не может дышать»: супруга пострадавшего в жутком ДТП разыскивает свидетелей

Екатерина рассказала, как произошла авария и в каком состоянии находятся сбитые мужчины

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Авария произошла вечером 18 января на проспекте Авиаторов

Авария произошла вечером 18 января на проспекте Авиаторов

В аварии, которая произошла вчера на проспекте Авиаторов, пострадали двое мужчин. Как оказалось, это вовсе не проходившие мимо пешеходы.

— Муж Артём ехал с другом Михаилом, — рассказала жена одного из пострадавших мужчин Екатерина. — Не знаю, что у них сломалось, но они встали на аварийке у обочины. Вышли из машины, и тут в них влетела маршрутка. Это не машину отбросило после удара. Их сбил автобус. Так, что мой муж оказался за задним колесом этой маршрутки.

Видео: Ярославль Live / Vk.com

Екатерина рассказала, что видела авто после аварии.

— У машины разбита вся правая сторона, — говорит женщина. — Как же так водитель маршрутки мог не заметить авто на аварийке, да ещё и въехать так, что разбил машине, стоящей справа, правую сторону?

Всю ночь Екатерина провела в больнице, где врачи оказывают помощь её мужу.

— Друг Артёма пришёл в сознание, — рассказала Екатерина. — У него были сильно повреждены внутренние органы. Мой муж до сих пор в коме. Ему сделали несколько операций, у Артёма сломаны бедро, нога. Он подключен к аппаратам, не может сам дышать.

Женщина просит откликнуться свидетелей, у кого осталась запись регистратора, и тех, кто видел момент ДТП.

— Я хочу посмотреть в глаза этому водителю маршрутки, — говорит женщина. — С нами даже никто не связался, не поинтересовался состоянием моего мужа и его друга, не говоря уже о том, чтобы по-человечески попросить прощения.

Если вы стали свидетелем этого ДТП, то можете написать сообщение в группе 76.RU в соцсети «ВКонтакте» или в мессенджеры Viber, Watsapp или Telegram по номеру +7 (910) 662-17-73.

Напомним, ДТП произошло 18 января около 18 часов на проспекте Авиаторов. В результате столкновения маршрутки и автомобиля ВАЗ пострадали 38-летний и 32-летний мужчины.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (14)

Лорик
19 янв 2020 в 15:42

Конечно это беда большая для семей... Скорейшеготвосстановления вашим мужчинам. Но! Были ли они в светоотражающих жилетах??? Думаю нет... Мы сами пренебрегаем элементарными правидами безопасности!

Фото пользователя
19 янв 2020 в 15:22

Наверное билеты продавал

Гость
19 янв 2020 в 15:20

От этих скотовозок-такси и не то ещё произойти может! Дело времени. Им просто не место в городе. Дороги и маршруты, по которым они ездят, не предназначены для гонок на развалюхах для зарабатывания денег.