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«Мой папа в коме»: в жуткой аварии на проспекте Авиаторов пострадали двое мужчин

Появилось видео с места ДТП

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В группе «Ярославль Live» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео последствий жуткого ДТП, которое произошло 18 января вечером на проспекте Авиаторов.

— Авария произошла около 18 часов в районе дома 77 на проспекте Авиаторов, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — По предварительной информации, автобус ПАЗ, за рулём которого был 30-летний водитель, столкнулся с остановившимся в результате поломки автомобилем ВАЗ.

От удара ВАЗ откинуло на тротуар, по которому в тот момент проходили двое мужчин. 38-летний и 32-летний пешеходы госпитализированы.

Маршрутка врезалась в стоящий на дороге ВАЗ

Маршрутка врезалась в стоящий на дороге ВАЗ

— Один из них мой папа, — написала в группе «Ярославль Live» в соцсети «ВКонтакте» Алёна Горшкова. — Врачи говорят, что состояние плохое — он потерял много крови и сейчас в коме.

Видео: Ярославль Live / Vk.com

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ДТПпешеход
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
19 янв 2020 в 15:47

А кто сказал что автобусы не попадают в дтп с пострадавшими? Не важно ПАЗ это или ЛИАЗ от этого никто не застрахован. Нас не было в тот момент и не вправе судить о ситуации, мы не знаем что или кто справоцировал дтп. Остается только пожелать скорейшего выздоравления пострадавшим. А водителя судить не нам.

Гость
19 янв 2020 в 15:23

Чтобы запретить маршрутки,надо сделать автобусы нормальные,а то ездят так что пешком быстрей дойдём

Гость
19 янв 2020 в 15:19

Волков, запрети маршрутки! Убери их Как сделано во Владимире, Череповце, Казани, Пскове, других городах. Почему в Ярославле городской транспорт не является безопасным для пассажиров?