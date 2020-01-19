«Мой папа в коме»: в жуткой аварии на проспекте Авиаторов пострадали двое мужчин

В группе «Ярославль Live» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео последствий жуткого ДТП, которое произошло 18 января вечером на проспекте Авиаторов.



— Авария произошла около 18 часов в районе дома 77 на проспекте Авиаторов, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — По предварительной информации, автобус ПАЗ, за рулём которого был 30-летний водитель, столкнулся с остановившимся в результате поломки автомобилем ВАЗ.



От удара ВАЗ откинуло на тротуар, по которому в тот момент проходили двое мужчин. 38-летний и 32-летний пешеходы госпитализированы.

