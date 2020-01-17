В Ярославле в ДТП заживо сгорели два человека

Сегодня около девяти часов вечера под Ярославлем произошло ДТП — на трассе М-8 (в районе НПЗ) столкнулись две иномарки.



— Столкнулись автомобили Mitsubishi и Toyota, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Обе загорелись. Mitsubishi сгорел полностью.

Как стало известно порталу 76.RU, в Mitsubishi сгорели заживо двое мужчин — водитель и пассажир. Два человека из Toyota с травмами попали в больницу.