В Ярославле в ДТП заживо сгорели два человека

Сегодня около девяти часов вечера под Ярославлем произошло ДТП — на трассе М-8 (в районе НПЗ) столкнулись две иномарки.
— Столкнулись автомобили Mitsubishi и Toyota, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Обе загорелись. Mitsubishi сгорел полностью.
Как стало известно порталу 76.RU, в Mitsubishi сгорели заживо двое мужчин — водитель и пассажир. Два человека из Toyota с травмами попали в больницу.
Видео: Алёна Дунаева / vk.com
Виновника ДТП сейчас устанавливают специалисты Госавтоинспекции.
Ещё одно ДТП произошло в Ярославской области на трассе М-8 возле деревни Никифорово накануне. Там водитель «Жигулей» седьмой модели насмерть сбил 28-летнюю женщину-пешехода.