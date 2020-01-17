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В Ярославле в ДТП заживо сгорели два человека

В МВД сообщили первые подробности трагедии

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Сегодня около девяти часов вечера под Ярославлем произошло ДТП — на трассе М-8 (в районе НПЗ) столкнулись две иномарки.

— Столкнулись автомобили Mitsubishi и Toyota, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Обе загорелись. Mitsubishi сгорел полностью.

Как стало известно порталу 76.RU, в Mitsubishi сгорели заживо двое мужчин — водитель и пассажир. Два человека из Toyota с травмами попали в больницу.

Видео: Алёна Дунаева / vk.com

Виновника ДТП сейчас устанавливают специалисты Госавтоинспекции.

Ещё одно ДТП произошло в Ярославской области на трассе М-8 возле деревни Никифорово накануне. Там водитель «Жигулей» седьмой модели насмерть сбил 28-летнюю женщину-пешехода.

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происшествияДТП
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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
18 янв 2020 в 00:46

На нпз даже воздух горит,про машины уж не будем.Вопрос как они так долбанулись,там ограничение скорости на всей прямой,удивляют люди.