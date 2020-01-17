В Ярославской области «семёрка» насмерть сбила молодую женщину

ДТП произошло в Ярославской области на трассе М-8 возле деревни Никифорово 17 января в 00:30.



— По предварительной информации, ВАЗ-21074, за рулём которого был 34-летний мужчина, сбил 28-летнюю женщину-пешехода, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Женщина скончалась на месте.



— ДТП произошло на трассе перед деревней, — рассказала менеджер по связям с общественностью «Упрдор "Холомогоры"» Александра Шагивалеева. — Женщина шла по проезжей части. Дорога была почищена, претензий к покрытию нет.

