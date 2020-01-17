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В Ярославской области «семёрка» насмерть сбила молодую женщину

ДТП произошло возле деревни Никифорово

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Женщина скончалась на месте

Женщина скончалась на месте

ДТП произошло в Ярославской области на трассе М-8 возле деревни Никифорово 17 января в 00:30.

— По предварительной информации, ВАЗ-21074, за рулём которого был 34-летний мужчина, сбил 28-летнюю женщину-пешехода, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Женщина скончалась на месте.

— ДТП произошло на трассе перед деревней, — рассказала менеджер по связям с общественностью «Упрдор "Холомогоры"» Александра Шагивалеева. — Женщина шла по проезжей части. Дорога была почищена, претензий к покрытию нет.

На месте работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

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ДТПпешеход
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
17 янв 2020 в 15:01

на нет и суда нет - давите дальше