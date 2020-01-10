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Полиция разыскивает авто, насмерть сбившее женщину на трассе в Ярославской области

Тело нашли на подъезде к Костроме

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ДТП случилось примерно в 19:50 9 января

ДТП случилось примерно в 19:50 9 января

Тело женщины обнаружили вечером 9 января на дороге «Холмогоры» в сторону Костромы.

— По предварительной информации, женщина погибла в ДТП, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас следствие устанавливает личность погибшей и выясняет, как произошло ДТП.

Всех, кто стал свидетелем аварии, которая произошла 9 января около 19:50 в Ярославском районе на автодороге «Холмогоры», просят обратиться в полицию по телефонам 8 (4852) 78-49-22, 78-49-25.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
10 янв 2020 в 20:50

подъезд к Костроме- это Ярославская область? Холмогоры м8 это другая трасса наверное.

ваш господин
10 янв 2020 в 20:49

в свете так сказать нашего законодательства позвольте спросить. а машина не не пострадала?😭