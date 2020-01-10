Полиция разыскивает авто, насмерть сбившее женщину на трассе в Ярославской области

Тело женщины обнаружили вечером 9 января на дороге «Холмогоры» в сторону Костромы.
— По предварительной информации, женщина погибла в ДТП, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас следствие устанавливает личность погибшей и выясняет, как произошло ДТП.
Всех, кто стал свидетелем аварии, которая произошла 9 января около 19:50 в Ярославском районе на автодороге «Холмогоры», просят обратиться в полицию по телефонам