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Происшествия В пожаре погибли дети

Стало известно о состоянии родителей, чьи дети погибли в пожаре

Трагедия произошла в ночь на 7 января в Ярославской области

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Мужа и жену из объятого пламенем дома вытащили соседи

Мужа и жену из объятого пламенем дома вытащили соседи

Медики рассказали о состоянии мужа и жены, пострадавших при пожаре в Борисоглебском районе Ярославской области.

— Сейчас пострадавшие находятся в Соловьевской больнице. У них ожоги второй степени, состояние удовлетворительное, — сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Напомним, огонь вспыхнул в ночь на 7 января в деревянном частном доме в деревне Кучеры. В пожаре погибли трое детей. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправная проводка. Соседи говорят, что семья должна была со дня на день переехать в новый дом.

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пожарпогибли дети
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КОММЕНТАРИИ (1)

Миха
9 янв 2020 в 13:17

в таких пожарах часто пишут проводка , я всегда думал что просто отмазка , но тут сам столкнулся с этим , реально в старых домах были алюминиевые провода , зашёл в один дом , лет 40 ему ,может побольше , включен обогреватель на 2 киловатта , что то греется в микроволновке , включат электрический чайник чайник , я уже не говорю про бытовую технику как телевизор , лампочки и чувствую пахнет , смотрю коробка горячая , плавится , открыл внутри скрутки , все обугленное , того и гляди замкнёт , осталось ещё запустить стиралку и утюг и вот результат . Это реальная проблема , раньше не было столько мощной техники , проводку надо менять везде , но всем в нашей стране похрену