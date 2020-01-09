Стало известно о состоянии родителей, чьи дети погибли в пожаре

Медики рассказали о состоянии мужа и жены, пострадавших при пожаре в Борисоглебском районе Ярославской области.



— Сейчас пострадавшие находятся в Соловьевской больнице. У них ожоги второй степени, состояние удовлетворительное, — сообщили в областном департаменте здравоохранения.



Напомним, огонь вспыхнул в ночь на 7 января в деревянном частном доме в деревне Кучеры. В пожаре погибли трое детей. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправная проводка. Соседи говорят, что семья должна была со дня на день переехать в новый дом.

