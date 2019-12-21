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«Несся — мама не горюй!»: в Ярославле на проспекте Фрунзе машину разорвало пополам

Мы узнали, что сейчас с водителем

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На проспекте Фрунзе машину разорвало пополам

На проспекте Фрунзе машину разорвало пополам

Серьезное ДТП произошло на проспекте Фрунзе у дома № 29 в Ярославле 21 декабря. В 4 часа 45 минут водитель машины ВАЗ-2112 не справился с управлением и влетел в столб. От удара машину в прямом смысле разорвало пополам.

— Очень длинный тормозной след, нёсся, видать, мама не горюй! — написал в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке» Юрий Криков.

Очевидцы предполагают, что автомобиль несся на запредельной скорости

Очевидцы предполагают, что автомобиль несся на запредельной скорости

Известно, что в машине находился только 32-летний водитель. Несмотря на то, что у автомобиля костромские номера, сам мужчина — ярославец. Каким-то чудом он выжил в автокатастрофе.

— С места аварии его увезли в больницу, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Знакомые пострадавшего говорят, что его прооперировали. Правда, прогнозы врачей пока не озвучивают.

Водитель выжил, попал в больницу

Водитель выжил, попал в больницу

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Напомним, 20 декабря под Переславлем-Залесским столкнулись ВАЗ и фура. В аварии погибли три сотрудника детского сада. Еще одна женщина находится в реанимации.

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ДТПпроспект Фрунзе
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КОММЕНТАРИИ (3)

Ярославна
21 дек 2019 в 12:12

И это все комментарии? Понимаю. Если бы за рулем была женщина, то было бы множество комментариев с унижением женщин-водителей. А здесь водитель-мужчина и, конечно же, снова виноваты машина, дорога, погода, светофоры, и т.д., но не сам водитель-мужчина. У мужчин всегда виноваты кто-то или что-то, но не они сами.

санитар леса
21 дек 2019 в 11:42

водитель то бухой чтоль был? как хоть он выжил?

Иван
21 дек 2019 в 11:27

Двенадцатый ВАЗ - радует глаз! Дави на газ - живешь только раз!