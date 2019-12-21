«Несся — мама не горюй!»: в Ярославле на проспекте Фрунзе машину разорвало пополам

Серьезное ДТП произошло на проспекте Фрунзе у дома № 29 в Ярославле 21 декабря. В 4 часа 45 минут водитель машины ВАЗ-2112 не справился с управлением и влетел в столб. От удара машину в прямом смысле разорвало пополам.
— Очень длинный тормозной след, нёсся, видать, мама не горюй! — написал в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке» Юрий Криков.
Известно, что в машине находился только 32-летний водитель. Несмотря на то, что у автомобиля костромские номера, сам мужчина — ярославец. Каким-то чудом он выжил в автокатастрофе.
— С места аварии его увезли в больницу, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Знакомые пострадавшего говорят, что его прооперировали. Правда, прогнозы врачей пока не озвучивают.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.
Напомним, 20 декабря под Переславлем-Залесским столкнулись ВАЗ и фура. В аварии погибли три сотрудника детского сада. Еще одна женщина находится в реанимации.