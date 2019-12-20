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Происшествия ДТП с тремя погибшими

«В тяжёлом состоянии»: врачи борются за жизнь воспитательницы, уцелевшей в смертельном ДТП

Что известно на данный момент о трагедии в Переславле Ярославской области

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В ДТП погибли три человека

В ДТП погибли три человека

Появилась информация о погибших в ДТП на окружной дороге в Переславле-Залесском в Ярославской области. В автомобиле ВАЗ 7-й модели, который угодил под грузовик, ехали сотрудники местного детского сада.

— Врачи борются за жизнь воспитательницы, говорят, она в тяжёлом состоянии, — рассказывают переславцы. — На месте скончались директор, бухгалтер и водитель этого же детского садика.

ДТП произошло сегодня около 13 часов. Водитель автомобиля ВАЗ 7-й модели разворачивался на проезжей части и не заметил едущий по дороге грузовой «Мерседес».

Ещё одно ДТП с погибшими произошло в Переславском районе на трассе М-8 в районе деревни Ивановское. Там водитель грузового «Даф» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Форд» и легковым «Ауди». Ранее мы сообщали подробности этой трагедии.

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ДТППереславль
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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
20 дек 2019 в 16:46

Вот это производительность 4 статьи за 30 минут.