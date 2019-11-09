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Шел в темноте по центру дороги: в Ярославской области машина насмерть сбила пешехода

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Водитель не заметил в темноте мужчину и сбил его

Водитель не заметил в темноте мужчину и сбил его

В Ярославской области под колесами автомобиля погиб 34-летний мужчина. ДТП произошло 8 ноября около 19 часов 30 минут в селе Шопша Гаврилов-Ямского района.

— По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Ситроен» наехал на пешехода, двигавшегося по центру проезжей части вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Мужчина умер на месте. Известно, что он — житель Гаврилов-Ямского района. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
9 ноя 2019 в 20:51

Дай дописать прости уже не хочу допиши сам

Гость
9 ноя 2019 в 20:50

Давайте заберёмся шёл в каком направлении ? Был одет в светоотражающий желает ? Жаль соболезную , никто и некогда не подарит свето- жилеты . Ведь мерия вечером сидит дома . А где программа " Безопастное