Шел в темноте по центру дороги: в Ярославской области машина насмерть сбила пешехода

Водитель не заметил в темноте мужчину и сбил его

В Ярославской области под колесами автомобиля погиб 34-летний мужчина. ДТП произошло 8 ноября около 19 часов 30 минут в селе Шопша Гаврилов-Ямского района.



— По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Ситроен» наехал на пешехода, двигавшегося по центру проезжей части вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.



Мужчина умер на месте. Известно, что он — житель Гаврилов-Ямского района. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

