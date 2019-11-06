Карабкался по стене: перекопский тарзан украл лампу из-под потолка в подъезде. Видео

Неожиданный момент попал на камеру видеонаблюдения в одном из подъездов дома № 25 по улице Менделеева в Ярославле. Молодой человек пытался вывернуть лампу под потолком, но дотянуться не мог. Но способ добиться цели нашел — упершись ногами в перила лестницы, а руками в почтовые ящики на стене, он все-таки добрался до источника света.
— Камеры имеют огромный плюс, они поднимают настроение. Вот посмотришь, как юноша ворует лампочки, так сразу Тарзан вспоминается. Уважаемые соседи, не пускайте в подъезд не знакомых вам людей. Кем бы они ни представлялись и к каким бы соседям ни направлялись. Если вы знаете персонажа на видео, передайте ему, что полиция очень хочет с ним пообщаться. Пусть вернет лампочки. А тарзанить лучше на турниках во дворе, — пишут жители дома в соцсетях.
Ярославцы забавляются над вором-акробатом.
— Стена Огня и Краб Смерти! Что за мастер учит этого бойца!? Откуда он знает эти секретные техники!? — пишут в комментариях.
Но кто-то отнесся к проступку сурово:
— Они выкручивают лампочки, а потом грабят людей в подъездах в темноте. Лучше в полицию сдать его сразу!
Автор: Группа дома Ярославль, Менделеева 25/vk.com
Кстати, полиция уже начала поиски злоумышленника.
— В отдел полиции про Красноперекопскому району поступило заявление от жильцов дома. Проводится проверка, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Между тем в соцсетях уже нашлись те, кто говорит, что знает парня. По их словам, у злоумышленника есть вредные привычки, которые и толкают его на такие действия.