Три человека пострадали в ДТП на трассе в Ярославской области. Видео

Серьезное ДТП произошло 25 октября около 17:30 в Ростовском районе Ярославской области. На 85-м километре трассы Углич — Ростов столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, «Ниссан», которым управлял 48-летний житель Борисоглебского района, выехал на встречную полосу и там на полной скорости влетел в двигавшийся навстречу «Рено», за рулем которого находился 53-летний житель поселка Борисоглебский. На кадрах с места аварии видно, что машины сильно повреждены. Сообщается о трех пострадавших.
— Травмы в ДТП получили водитель автомобиля «Рено», пассажир этой же машины — 48-летний мужчина из Ярославля. А также 17-летний парень из Борисоглебского района, который ехал в «Ниссане». Участники происшествия госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи. Пассажиру автомобиля «Ниссан» назначено амбулаторное лечение, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Видео: Mikhail Belov
На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, медики. Проверка по факту ДТП продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.