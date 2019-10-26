Три человека пострадали в ДТП на трассе в Ярославской области. Видео

Серьезное ДТП произошло 25 октября около 17:30 в Ростовском районе Ярославской области. На 85-м километре трассы Углич — Ростов столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, «Ниссан», которым управлял 48-летний житель Борисоглебского района, выехал на встречную полосу и там на полной скорости влетел в двигавшийся навстречу «Рено», за рулем которого находился 53-летний житель поселка Борисоглебский. На кадрах с места аварии видно, что машины сильно повреждены. Сообщается о трех пострадавших.

