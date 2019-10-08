В Ярославле на глазах у студентов умер известный преподаватель

Большая трагедия произошла в ярославской сельскохозяйственной академии 7 октября. Здесь прямо на рабочем месте скоропостижно скончался один из старейших преподавателей, доцент кафедры электрофикации, кандидат физико-математических наук Константин Александрович Зиновьев. Коллеги говорят, что нашли его лежащим на полу в кабинете.
— Пока мы и сами не знаем точно, что произошло. Может, с сердцем что-то, инфаркт или инсульт, — говорят в академии.
Константину Александровичу было 73 года. Но, несмотря на солидный возраст, он продолжал преподавать.
— Всё ждал, когда найдёт себе замену и пойдёт на заслуженный отдых, — отзываются о нем бывшие студенты. — Человек был хороший, отзывчивый, добрый, весёлый. И преподаватель замечательный — учил, а не просто давал материал. Никогда в помощи никому не отказывал. Приятно было ходить к нему на лекции.
Константин Зиновьев преподавал в академии 42 года. Сотрудники учебного заведения тоже с большой теплотой отзываются о нем. Говорят, что их коллегу отличали глубокая человечность, интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.
Мы приносим соболезнования родным и близким Константина Александровича.