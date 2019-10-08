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В Ярославле на глазах у студентов умер известный преподаватель

Константин Зиновьев собирался на заслуженный отдых

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Константин Зиновьев преподавал в сельхозакадемии 42 года

Константин Зиновьев преподавал в сельхозакадемии 42 года

Большая трагедия произошла в ярославской сельскохозяйственной академии 7 октября. Здесь прямо на рабочем месте скоропостижно скончался один из старейших преподавателей, доцент кафедры электрофикации, кандидат физико-математических наук Константин Александрович Зиновьев. Коллеги говорят, что нашли его лежащим на полу в кабинете.

— Пока мы и сами не знаем точно, что произошло. Может, с сердцем что-то, инфаркт или инсульт, — говорят в академии.

Константину Александровичу было 73 года. Но, несмотря на солидный возраст, он продолжал преподавать.

— Всё ждал, когда найдёт себе замену и пойдёт на заслуженный отдых, — отзываются о нем бывшие студенты. — Человек был хороший, отзывчивый, добрый, весёлый. И преподаватель замечательный — учил, а не просто давал материал. Никогда в помощи никому не отказывал. Приятно было ходить к нему на лекции.

Константин Зиновьев преподавал в академии 42 года. Сотрудники учебного заведения тоже с большой теплотой отзываются о нем. Говорят, что их коллегу отличали глубокая человечность, интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.

Мы приносим соболезнования родным и близким Константина Александровича.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Бывший Студент
    8 окт 2019 в 11:34

    Очень жалко. Хороший был преподаватель.