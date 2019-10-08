В Ярославле на глазах у студентов умер известный преподаватель

Большая трагедия произошла в ярославской сельскохозяйственной академии 7 октября. Здесь прямо на рабочем месте скоропостижно скончался один из старейших преподавателей, доцент кафедры электрофикации, кандидат физико-математических наук Константин Александрович Зиновьев. Коллеги говорят, что нашли его лежащим на полу в кабинете.



— Пока мы и сами не знаем точно, что произошло. Может, с сердцем что-то, инфаркт или инсульт, — говорят в академии.



Константину Александровичу было 73 года. Но, несмотря на солидный возраст, он продолжал преподавать.

