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«На нём были зарубки»: в Ярославской области подожгли православный крест с иконой

Пока в епархии гадают, кто это мог сделать, сектовед назвал предполагаемых поджигателей

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Инцидент произошёл в Угличском районе Ярославской области

Инцидент произошёл в Угличском районе Ярославской области

Вчера в Ярославской области в Угличском районе подожгли придорожный православный крест с иконой.

— Проезжали мимо — увидели такую картину, — рассказал Влад Кожуренко. — Остановились потушили. На кресте были какие-то зарубки.

Представители епархии говорят, что понятия не имеют, кто это мог сделать. Полиция проводит проверку.

— Крест подожгли в канун праздника Воздвижения Креста Господня — вполне возможен ритуальный мотив. Кто это сделал, непонятно — может, сатанисты, а может — радикальные неоязычники. У ветви наших неоязычников, ориентированной на коллег из Скандинавии, есть такая мода — жечь часовни и кресты в подражание Варгу Викернессу (скандинавский неонацист-неоязычник, который поджёг несколько деревянных церквей. — Прим. ред.). Но, может быть, это и какая-то политическая манифестация — например в качестве ответа на вчерашнюю новость о батюшке, арестованном по подозрению в педофилии к своим приемным дочкам.

Также сектовед напомнил, что подобное в Ярославской области бывало и раньше. Например, в 2008 году на Леонтьевском кладбище подожгли три деревянных креста, а в июне 2012 года был подожжён памятный крест на Александровой Горе близ Переславля-Залесского, причём тогда неподалеку нашли обугленные страницы Евангелия. Во всех этих случаях поджигателей не нашли.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    27 сен 2019 в 13:28

    То инвалидную коляску украдут, то крест подожгут. Одна новость приятней другой. Какой мерзости коляска помешала, кто позарился. Крест не понравился, в бога не верят, а зачем поджигать? Не люди, а нелюди!

    Гость
    27 сен 2019 в 13:12

    Поджог сфотографировал потушил сфотографировал, а сектоведу и епархии гадай теперь.