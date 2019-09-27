«На нём были зарубки»: в Ярославской области подожгли православный крест с иконой

Вчера в Ярославской области в Угличском районе подожгли придорожный православный крест с иконой.
— Проезжали мимо — увидели такую картину, — рассказал Влад Кожуренко. — Остановились потушили. На кресте были какие-то зарубки.
Представители епархии говорят, что понятия не имеют, кто это мог сделать. Полиция проводит проверку.
— Крест подожгли в канун праздника Воздвижения Креста Господня — вполне возможен ритуальный мотив. Кто это сделал, непонятно — может, сатанисты, а может — радикальные неоязычники. У ветви наших неоязычников, ориентированной на коллег из Скандинавии, есть такая мода — жечь часовни и кресты в подражание Варгу Викернессу (скандинавский неонацист-неоязычник, который поджёг несколько деревянных церквей. — Прим. ред.). Но, может быть, это и какая-то политическая манифестация — например в качестве ответа на вчерашнюю новость о батюшке, арестованном по подозрению в педофилии к своим приемным дочкам.
Также сектовед напомнил, что подобное в Ярославской области бывало и раньше. Например, в 2008 году на Леонтьевском кладбище подожгли три деревянных креста, а в июне 2012 года был подожжён памятный крест на Александровой Горе близ Переславля-Залесского, причём тогда неподалеку нашли обугленные страницы Евангелия. Во всех этих случаях поджигателей не нашли.