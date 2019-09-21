21 сентября суббота
СЕЙЧАС +9°С
usd 63.85
eur 70.60

Темы

СЕЙЧАС +9°С
usd 63.85
eur 70.60

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ярославле «Форд» сбил женщину, переходившую дорогу: происшествие попало на видео

Пешеходы сокращали путь в нескольких метрах от перехода

Поделиться

2 733
5 Обсудить
Женщина перебегала дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода

Женщина перебегала дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода

Вечером в пятницу, 20 сентября, на улице Ньютона произошло ДТП. «Форд», за рулём которого был 34-летний мужчина, сбил женщину, переходившую проезжую часть.

Происшествие сняли камеры наружного наблюдения. На видеозаписи видно, что люди переходят дорогу от остановки общественного транспорта в нескольких метрах от пешеходного перехода. Женщина выбегает из-за машины в левом ряду, а водитель «Форда», ехавший в правом, слишком поздно это замечает. От удара женщину отбрасывает на дорогу.

— В результате ДТП 56-летняя женщина с травмами госпитализирована, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

19 сентября ещё одного пешехода сбили на улице Панина. Под колёса машины попал 6-летний ребёнок.

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПпешеход

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    гость
    21 сен 2019 в 15:38

    Ничему жизнь людей не учит! Лень до перехода 10 метров дойти, тем более перебегать дорогу! Мозгов = нет.

    Гость
    21 сен 2019 в 15:15

    Пока не начнут штрафовать пешеходов, так и будет. Почему водители отвечают за всё, а пешеходы бегают где хотят.

    пессимист
    21 сен 2019 в 12:04

    Сэкономишь минуту-потеряешь жизнь. Проверено на практике- работает.