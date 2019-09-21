В Ярославле «Форд» сбил женщину, переходившую дорогу: происшествие попало на видео

Вечером в пятницу, 20 сентября, на улице Ньютона произошло ДТП. «Форд», за рулём которого был 34-летний мужчина, сбил женщину, переходившую проезжую часть.



Происшествие сняли камеры наружного наблюдения. На видеозаписи видно, что люди переходят дорогу от остановки общественного транспорта в нескольких метрах от пешеходного перехода. Женщина выбегает из-за машины в левом ряду, а водитель «Форда», ехавший в правом, слишком поздно это замечает. От удара женщину отбрасывает на дорогу.

