В Ярославле судебный пристав спас мужчину, разбившего голову

В Ярославле судебный пристав спас мужчину, который внезапно упал посреди улицы. Всё произошло в Дзержинском районе.

Пристав Андрей Демченко делал обход, когда увидел, что перед ним запнулся и упал прохожий. Мужчина ударился так, что разбил голову.

— Андрей Андреевич до приезда сотрудников скорой помощи своевременно и профессионально оказал доврачебную помощь, обработав и перебинтовав раны. Это подтвердили и прибывшие медики, — рассказали в управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

