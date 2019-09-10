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В Ярославле судебный пристав спас мужчину, разбившего голову

Дело могло кончиться плохо

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Первую помощь Андрей Демченко оказал так профессионально, что это оценили медики

Фото: УФССП по Ярославской области

В Ярославле судебный пристав спас мужчину, который внезапно упал посреди улицы. Всё произошло в Дзержинском районе.

Пристав Андрей Демченко делал обход, когда увидел, что перед ним запнулся и упал прохожий. Мужчина ударился так, что разбил голову.

— Андрей Андреевич до приезда сотрудников скорой помощи своевременно и профессионально оказал доврачебную помощь, обработав и перебинтовав раны. Это подтвердили и прибывшие медики, — рассказали в управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

Пострадавшего отправили в больницу, а его дочь написала благодарность Андрею Демченко, не оставившему в беде её отца.

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