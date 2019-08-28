«Мог случиться приступ»: в Ярославле пропал 49-летний руководитель. Видео

В Ярославле объявили в розыск 49-летнего Эдуарда Сатарина. Мужчина ушёл из дома в Ярославском районе 22 августа и до сих пор не вернулся.

— В последний раз его видели на проспекте Толбухина у супермаркета «Перекресток» около 12 ночи 22 августа. Он работает на Рыбинской, работа руководящая, — рассказали друзья Эдуарда. — Мама сказала, что новостей пока нет. До этого плохо себя чувствовал. Возможно, приступ был. Точно не сказать пока. Но раньше подобного не случалось.

Приметы Эдуарда: на вид 50 лет, рост 173 см, худощавый, глаза серо-голубые, волосы седые, есть лобная залысина, средний палец правой руки не сгибается. Был одет: ветровка серо-зелёная на молнии до середины бедра, рубашка светлая в клетку, полуботинки черные.