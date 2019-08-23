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Происшествия

В ярославском вузе на абитуриентку обрушился потолок во время вступительного экзамена

Как прокомментировали ситуацию в университете

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Упавшая штукатурка задела абитуриентку 

Фото: Александра Савельева, телеграм-канал «Большой маленький город»

В Ярославском государственном педагогическом университете потолок обрушился прямо на будущих студентов во время вступительных экзаменов. Происшествие случилось в здании, расположенном на улице Республиканской, 108, где в аудитории с потолка рухнул крупный кусок штукатурки вместе с лампой и проводами. В это время в ней абитуриенты писали экзамен для поступления в магистратуру на факультет социального управления.

В университете списывают случившееся на возраст здания. 

— Зданию, в котором проходил экзамен, 150 лет. Три года назад в этой аудитории был ремонт. Но сейчас из-за влажности, видимо, и намокла штукатурка — отвалился кусок. Он упал на ногу одной из девушек, писавших экзамен, — рассказали в пресс-службе университета. — Девушка не пострадала. На место пришел проректор, всех перевели в другую аудиторию, экзамен продолжился. Сейчас приказом ректора объявлено внутреннее расследование.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Гость
    23 авг 2019 в 15:35

    Да как звучит то : приказом назначено расследование !!!!! Уууууу трепещите темные силы уууууу!очередной бреД!;(

    Гость
    23 авг 2019 в 15:35

    "Происшествие случилось в здании, расположенном на улице"? Чудеса. А обычно здания расположены где-то ещё?

    Гость
    23 авг 2019 в 16:15

    Деньги на ремонт разворовали.