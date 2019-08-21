Искали всю ночь: в лесу пропали бабушка и девятилетний внук

Бабушка и внук ушли за грибами вчера вечером
Фото: Александра Савельева, «Лиза Алерт»
В Рыбинске пропали бабушка с девятилетним внуком. Вчера вечером они ушли в лес за грибами в Камениковском районе и заблудились.
— Поиски начались уже сегодня ночью и до сих пор продолжаются. На данный момент подключились также МЧС, полиция и Росгвардия, — рассказали волонтёры отряда «Лиза Алерт».
Раисе Фёдоровне Клевцовой 80 лет. Рост — 164 сантиметра, волосы выкрашены в рыжий цвет, глаза карие. Её внуку Виктору Похомову