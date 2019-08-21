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Искали всю ночь: в лесу пропали бабушка и девятилетний внук

К спасательной операции в Ярославской области подключились спецслужбы

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Бабушка и внук ушли за грибами вчера вечером

Фото: Александра Савельева, «Лиза Алерт»

В Рыбинске пропали бабушка с девятилетним внуком. Вчера вечером они ушли в лес за грибами в Камениковском районе и заблудились.

— Поиски начались уже сегодня ночью и до сих пор продолжаются. На данный момент подключились также МЧС, полиция и Росгвардия, — рассказали волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Раисе Фёдоровне Клевцовой 80 лет. Рост — 164 сантиметра, волосы выкрашены в рыжий цвет, глаза карие. Её внуку Виктору Похомову 9 лет. Рост — 150 сантиметров, волосы светлые, глаза серые. Был одет в серую толстовку, серые штаны, чёрные резиновые сапоги, коричневую кепку.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    21 авг 2019 в 10:09

    Места там дремучие, сам Каменниковский полуостров большой и по большей части состоит из леса и болот. Нельзя отпускать в лес таких пожилых людей, они сами как дети в таком возрасте. Быстрее бы нашлись!!!

    Кирилл
    21 авг 2019 в 10:07

    Как можно в камениках заблудиться, это же остров не большой.