Искали всю ночь: в лесу пропали бабушка и девятилетний внук

В Рыбинске пропали бабушка с девятилетним внуком. Вчера вечером они ушли в лес за грибами в Камениковском районе и заблудились.

— Поиски начались уже сегодня ночью и до сих пор продолжаются. На данный момент подключились также МЧС, полиция и Росгвардия, — рассказали волонтёры отряда «Лиза Алерт».