Темы

СЕЙЧАС +22°С
usd 66.00
eur 73.22

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ярославской области машина провалилась в огромную яму

Водитель бросил автомобиль и ушёл

Поделиться

224
Обсудить

Яма появилась после аварии на канализационном коллекторе

Фото: Подслушано Углич / Vk.com

В Угличе легковушка провалилась в огромную яму, которая появилась после аварии на канализационном коллекторе. Место огородили ленточками и поставили знаки, но водитель ВАЗа, видимо, их не заметил. Инцидент произошёл недалеко от гостиницы «Москва» сегодня ночью.

— Там «кирпич» поставили ещё вчера, стоял с поворота со Свободы, — пишет в соцсетях Илья Ильичев.

Хозяин бросил машину

Хозяин бросил машину

Водитель ВАЗа оставил свою машину прямо в яме.

Совсем недавно в Ярославле был похожий случай: машина угодила в яму, выкопанную рабочими. 

ТЕКСТ

ТЕГИ

машина провалилась в яму

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!