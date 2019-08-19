В Ярославской области машина провалилась в огромную яму

В Угличе легковушка провалилась в огромную яму, которая появилась после аварии на канализационном коллекторе. Место огородили ленточками и поставили знаки, но водитель ВАЗа, видимо, их не заметил. Инцидент произошёл недалеко от гостиницы «Москва» сегодня ночью.

— Там «кирпич» поставили ещё вчера, стоял с поворота со Свободы, — пишет в соцсетях Илья Ильичев.

