В Ярославле иномарка провалилась в трёхметровую яму

Сегодня утром в центре Ярославля иномарка Ford Focus упала в яму, которую выкопали рабочие. На проспекте Толбухина у дома № 68 сейчас ремонтируют трубы водоснабжения. К счастью, водитель не пострадал. Как автомобиль провалился в яму, да ещё и перевернулся – непонятно.

— Ограждения есть. Сетевики сейчас работают достаточно аккуратно. Я могу предположить, что водитель отвлёкся либо был не совсем трезв. Если не пострадал, значит скорость была невысокая. Ограждение там не железобетонное и снести его легко, но и улететь далеко оно не может, — рассказал ярославский дорожный активист Темур Абдуллаев.