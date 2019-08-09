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Происшествия

В Ярославле иномарка провалилась в трёхметровую яму

Подробности и фотографии с места ДТП

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Происшествие случилось в 04:15 

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Сегодня утром в центре Ярославля иномарка Ford Focus упала в яму, которую выкопали рабочие. На проспекте Толбухина у дома № 68 сейчас ремонтируют трубы водоснабжения. К счастью, водитель не пострадал. Как автомобиль провалился в яму, да ещё и перевернулся – непонятно. 

— Ограждения есть. Сетевики сейчас работают достаточно аккуратно. Я могу предположить, что водитель отвлёкся либо был не совсем трезв. Если не пострадал, значит скорость была невысокая. Ограждение там не железобетонное и снести его легко, но и улететь далеко оно не может, — рассказал ярославский дорожный активист Темур Абдуллаев.

Автомобиль выглядит целым

Автомобиль выглядит целым

Удивительно, как ещё один водитель смог перевернуться на иномарке в центре Ярославля, да ещё и на узкой улице, по краям которой припаркованы машины.

Если вы стали свидетелем аварии, расскажите о случившемся нам 76@rugion.ru.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
9 авг 2019 в 10:00

Продолжение.

Я лежу холодею, от страха трясясь.
Сверлит голову мысль: не ходи ты наружу!
Вдруг стена со стеной разошлась.
И врывается в комнату с улицы стужа.

Что же делать? Как быть? Ни здесь и ни там
Нет убежища мне, чтоб от мира укрыться.
И кого мне причислить к коварным врагам?
Кто злодеи? Кто виновные лица?

Ответ простой, как самый острый гвоздь,
Он осенив меня, пробил насквозь:
И в целое едино, оно давно срослось -
Коррупция чиновников и русское «авось»!

Скворцов
9 авг 2019 в 09:54

Жаль, что это не директор МУП ЖКХ...

Гость
9 авг 2019 в 09:59

Нашёл на просторах интернета..

Будь острожен!

Живём в перманентном режиме ЧС,
Настолько обыденен, что не объявлен.
Стал наш город, опасней, чем дикий лес,
Нас покалечить он целенаправлен.

С утра просыпаюсь в холодном поту,
И мысль ужасает, что пора выдвигаться,
Где борщевик ядовитый раскрылся в цвету,
Туда, где царит цивилизация!

И в непрестанном ожиданье ЧП
Я в приступе бьюсь, почти в паранойе:
Мне быть ли сегодня при разбитой губе?
Иль хуже что? Готов я ко всему, настроен!

Случайный прохожий поплыл в кипятке,
Он вышел за хлебом, набравшись отваги.
Но прорыв на прогнившей давно уж трубе
Жизнь серьёзно сменил ему, бедолаге.

На улице рядом, средь белого дня
Сошлись мужики в бессмысленной драке,
Чтоб место парковки отбить для себя…
Без глаза остались в последней атаке.

Другой пассажир был беспечен и зря,
Он ехал, давился на старой маршрутке.
А тот гонку устроил.. скрипят тормоза…
Бедный руку сломал, залетев на обочине в будку.

Тоже малый другой, из обычных зевак,
Он шёл в телефон упершись вниманьем…
Вдруг звёзды в глазах, вокруг сырость и мрак..
Он в яму упал, что вчера кое-как залатали.

И жарко же было на тот летний день,
Когда горожанин решил на воде прохлаждаться.
Стеклом ногу порезал, решил взять беллютень.
Врачи постарались - он в реанимации.