В Ярославле иномарка провалилась в трёхметровую яму

Происшествие случилось в 04:15
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
Сегодня утром в центре Ярославля иномарка Ford Focus упала в яму, которую выкопали рабочие. На проспекте Толбухина у дома № 68 сейчас ремонтируют трубы водоснабжения. К счастью, водитель не пострадал. Как автомобиль провалился в яму, да ещё и перевернулся – непонятно.
— Ограждения есть. Сетевики сейчас работают достаточно аккуратно. Я могу предположить, что водитель отвлёкся либо был не совсем трезв. Если не пострадал, значит скорость была невысокая. Ограждение там не железобетонное и снести его легко, но и улететь далеко оно не может, — рассказал ярославский дорожный активист Темур Абдуллаев.
Удивительно, как ещё один водитель смог перевернуться на иномарке в центре Ярославля, да ещё и на узкой улице, по краям которой припаркованы машины.