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Происшествия

Вся морда всмятку: на М-8 легковушка снесла десятки метров дорожного ограждения

Авария произошла неподалёку от Семибратово. Видео

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Сегодня на этом участке трассы у Семибратово очень мокро

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Сегодня утром на подъезде к посёлку Семибратово по трассе М-8 случилось ДТП. Белая легковушка снесла около 20 метров дорожного ограждения. К счастью, машина не вылетела на встречную полосу и не столкнулась с другими — с раскорёженной мордой её развернуло поперёк дороги. Всё произошло около 7 часов утра. 

— Скорее, аквапланирование случилось. Плюс колеи на дороге — исход непредсказуем. И скоростной режим важен, конечно, — рассуждает о случившемся автомобилист Григорий Мохов. 

Из-за аварии по двухполосному участку трассы движение в сторону Москвы временно замедлилось. Но на место быстро приехал патруль ГИБДД, начав разбираться в случившемся. Информация о пострадавших уточняется. 

Накануне выходных на участке трассы в Ростовском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

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