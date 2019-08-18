Вся морда всмятку: на М-8 легковушка снесла десятки метров дорожного ограждения

Сегодня на этом участке трассы у Семибратово очень мокро
Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com
Сегодня утром на подъезде к посёлку Семибратово по трассе М-8 случилось ДТП. Белая легковушка снесла около 20 метров дорожного ограждения. К счастью, машина не вылетела на встречную полосу и не столкнулась с другими — с раскорёженной мордой её развернуло поперёк дороги. Всё произошло около 7 часов утра.
— Скорее, аквапланирование случилось. Плюс колеи на дороге — исход непредсказуем. И скоростной режим важен, конечно, — рассуждает о случившемся автомобилист Григорий Мохов.
Из-за аварии по двухполосному участку трассы движение в сторону Москвы временно замедлилось. Но на место быстро приехал патруль ГИБДД, начав разбираться в случившемся. Информация о пострадавших уточняется.
Накануне выходных на участке трассы в Ростовском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.