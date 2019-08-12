«Был ещё живой у остановки под машиной»: в Брагино мотоциклист влетел в легковушку

Очевидцы говорят, что мотоциклист сильно пострадал
Фото: Жесть Ярославль / Vk.com
Серьёзное ДТП произошло в Брагино недалеко от остановки «5-я поликлиника»: там мотоциклист столкнулся с легковушкой. Очевидцы говорят, что машина выезжала с прилегающей территории. Сам же мотоциклист серьёзно пострадал.
— Мотоциклист ещё живой, но на другой стороне, у остановки под машиной, — сообщает очевидец Алексей Афонин.
Мужчину забрала бригада скорой помощи. Мы уточняем у ГИБДД информацию по состоянию мотоциклиста.
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