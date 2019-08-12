«Был ещё живой у остановки под машиной»: в Брагино мотоциклист влетел в легковушку

Серьёзное ДТП произошло в Брагино недалеко от остановки «5-я поликлиника»: там мотоциклист столкнулся с легковушкой. Очевидцы говорят, что машина выезжала с прилегающей территории. Сам же мотоциклист серьёзно пострадал.

— Мотоциклист ещё живой, но на другой стороне, у остановки под машиной, — сообщает очевидец Алексей Афонин.

Мужчину забрала бригада скорой помощи. Мы уточняем у ГИБДД информацию по состоянию мотоциклиста.