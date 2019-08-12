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«Был ещё живой у остановки под машиной»: в Брагино мотоциклист влетел в легковушку

Ярославца увезли на скорой

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Очевидцы говорят, что мотоциклист сильно пострадал

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com

Серьёзное ДТП произошло в Брагино недалеко от остановки «5-я поликлиника»: там мотоциклист столкнулся с легковушкой. Очевидцы говорят, что машина выезжала с прилегающей территории. Сам же мотоциклист серьёзно пострадал.

ДТП в Брагино

ДТП в Брагино

— Мотоциклист ещё живой, но на другой стороне, у остановки под машиной, — сообщает очевидец Алексей Афонин.

Мужчину забрала бригада скорой помощи. Мы уточняем у ГИБДД информацию по состоянию мотоциклиста.

Говорят, что машина выезжала с прилегающей территории

Говорят, что машина выезжала с прилегающей территории

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
12 авг 2019 в 19:59

Куда смотрел этот ездюк, выезжавший с прилегающей территории? Неужели нельзя подождать и быть внимательней! Ещё один городской "лось-наездник".

Илья
12 авг 2019 в 17:59

Он живой, измените заголовок