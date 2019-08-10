«Это ужасное зрелище»: ярославца, попавшего под колёса машины, увезла машина реанимации

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте
Фото: Жесть Ярославль / Vk.com
На Пятёрке пешеход попал под колёса машины. От удара мужчина потерял сознание и до приезда скорой лежал на асфальте. ДТП произошло вчера вечером около 22:00.
Очевидцы сообщают, что мужчина перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Его сбила машина такси.
— Пьяный перебегал дорогу перед такси. Было двое, второй скрылся, — сообщает очевидец Евгений Розов. — В реанимобиль когда грузили, был ещё жив. Спасибо медикам, прибыли оперативно.
— Я проезжала мимо, это ужасное зрелище, — рассказывает ярославна с ником Lada Kim.
Мы уточняем у полиции обстоятельства ДТП, а также информацию по состоянию пешехода.