«Это ужасное зрелище»: ярославца, попавшего под колёса машины, увезла машина реанимации

На Пятёрке пешеход попал под колёса машины. От удара мужчина потерял сознание и до приезда скорой лежал на асфальте. ДТП произошло вчера вечером около 22:00.



Очевидцы сообщают, что мужчина перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Его сбила машина такси.



— Пьяный перебегал дорогу перед такси. Было двое, второй скрылся, — сообщает очевидец Евгений Розов. — В реанимобиль когда грузили, был ещё жив. Спасибо медикам, прибыли оперативно.

