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«Это ужасное зрелище»: ярославца, попавшего под колёса машины, увезла машина реанимации

Что рассказали очевидцы о ДТП

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Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com

На Пятёрке пешеход попал под колёса машины. От удара мужчина потерял сознание и до приезда скорой лежал на асфальте. ДТП произошло вчера вечером около 22:00.

Очевидцы сообщают, что мужчина перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Его сбила машина такси.

— Пьяный перебегал дорогу перед такси. Было двое, второй скрылся, — сообщает очевидец Евгений Розов. — В реанимобиль когда грузили, был ещё жив. Спасибо медикам, прибыли оперативно.

— Я проезжала мимо, это ужасное зрелище, — рассказывает ярославна с ником Lada Kim.

Мы уточняем у полиции обстоятельства ДТП, а также информацию по состоянию пешехода.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
10 авг 2019 в 11:09

Здесь то кто виноват: дорога, условия, скоростной режим, отсутствие мозгов? А ещё про лосей пишут! Меры глупые принимать пытаются. Порядок в городе сначала навести надо, а потом уж с лосями разбираться и строить экопереходы. В городе дорог нормальных нет, светофоров мало, оборудованных переходов для людей можно посчитать по пальцам. И ещё, правила ведь простые: пешеходу надо смотреть, что делается на дороге и переходить в положенном месте, а водителю в тёмное время суток ехать так, чтобы никого не сбивать. Вроде всё просто, но что ни день, то аварии, реанимации, смерть... Одни "лоси" в городе.