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«Чудом не переломались»: на улице Чайковского автомобиль с подростком за рулём перевернулся на крышу

Подробности ДТП в центре Ярославля

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Машину развернуло посреди дороги

Фото: «Жесть Ярославль»

Сегодня в центре Ярославля случилось необычное ДТП. На улице Чайковского перевернулся на крышу автомобиль «Вольво». Необычное, потому что улица Чайковского узкая, по краям припаркованы машины, такой кульбит совершить здесь трудно.

Фото с места выложили в группу «Жесть Ярославль». И первый же комментарий — недоумение.

— Как? Как можно в этом месте перевернуть машину? Там разогнаться-то негде! — пишет Илья Duke.

Но подруга девушки, находившейся в автомобиле, объяснила.

— Произошёл удар об машину, стоявшую на парковке, и автомобиль перевернулся, — рассказала Анна. — Сразу хочу сказать, что пассажиры отделались чудом просто — ушибами. Будьте аккуратней на дорогах — случиться может всё.

Выяснилось, что за рулём машины сидел подросток. Прав у него не было, рассказал в эфире телеканала «Первый Ярославский» сотрудник ГИБДД, оформлявший аварию.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Кристобаль Колон
16 июл 2019 в 23:20

Будет о чем написать в школьном сочинении по теме "Как я провёл лето"