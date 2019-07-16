«Чудом не переломались»: на улице Чайковского автомобиль с подростком за рулём перевернулся на крышу

Сегодня в центре Ярославля случилось необычное ДТП. На улице Чайковского перевернулся на крышу автомобиль «Вольво». Необычное, потому что улица Чайковского узкая, по краям припаркованы машины, такой кульбит совершить здесь трудно.

Фото с места выложили в группу «Жесть Ярославль». И первый же комментарий — недоумение.

— Как? Как можно в этом месте перевернуть машину? Там разогнаться-то негде! — пишет Илья Duke.

Но подруга девушки, находившейся в автомобиле, объяснила.

— Произошёл удар об машину, стоявшую на парковке, и автомобиль перевернулся, — рассказала Анна. — Сразу хочу сказать, что пассажиры отделались чудом просто — ушибами. Будьте аккуратней на дорогах — случиться может всё.