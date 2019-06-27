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В Ярославской области грузовик сбил женщину

Водитель двигался задним ходом

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Женщина попала в больницу

Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Сегодня днём в Рыбинске женщина попала под колёса грузовика.

По данным управления ГИБДД по Ярославской области, в 12:20 на улице 50 лет ВЛКСМ у дома № 54 59-летний водитель МАЗа, двигаясь задним ходом, не заметил женщину и сбил её.

— На асфальте лужа крови, — написали очевидцы в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».

— Водитель грузовика выезжал из двора. 63-летняя женщина двигалась по линии тротуара. Пострадавшую госпитализировали, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

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