В Ярославской области грузовик сбил женщину

Сегодня днём в Рыбинске женщина попала под колёса грузовика.

По данным управления ГИБДД по Ярославской области, в 12:20 на улице 50 лет ВЛКСМ у дома № 54 59-летний водитель МАЗа, двигаясь задним ходом, не заметил женщину и сбил её.

— На асфальте лужа крови, — написали очевидцы в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».

— Водитель грузовика выезжал из двора. 63-летняя женщина двигалась по линии тротуара. Пострадавшую госпитализировали, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.