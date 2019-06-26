В Ярославле иномарка попала под поезд: видео

Скорее всего, водитель отделался испугом
Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com
Странное ДТП случилось вечером 25 июня возле «Лакокраски». На железнодорожном переезде иномарка попала под поезд. Из-за этого на дороге образовалась большая пробка. Очевидцы рассказывают, что сигнал светофора был белым.
Видео: Владимир Усов / Vk.com, ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com
— Светофор горел белым, поезд водитель не заметил из-за высокой машины, которая проезжала впереди него прямо перед поездом, — рассказала очевидец аварии Елизавета Черных.
Видимо, люди не первый раз жалуются на этот опасный переезд:
— Сегодня ехал сам там, остановился только из-за сигнала гудков. Ехал в сторону центра. Поезд ехал со стороны «Лакокраски». Сигнала светофора не было! Удачи пострадавшим, — говорит Александр Копошин.
Зимой в Рыбинске на железнодорожном переезде случилось аналогичное ДТП. Очевидцы рассказали о состоянии пассажиров машины.