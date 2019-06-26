26 июня среда
СЕЙЧАС +19°С
usd 62.52
eur 71.23
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
usd 62.52
eur 71.23
Происшествия

В Ярославле иномарка попала под поезд: видео

Первые подробности ДТП

Поделиться

2 048
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Скорее всего, водитель отделался испугом

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Странное ДТП случилось вечером 25 июня возле «Лакокраски». На железнодорожном переезде иномарка попала под поезд. Из-за этого на дороге образовалась большая пробка. Очевидцы рассказывают, что сигнал светофора был белым.

Видео: Владимир Усов / Vk.com, ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

— Светофор горел белым, поезд водитель не заметил из-за высокой машины, которая проезжала впереди него прямо перед поездом, — рассказала очевидец аварии Елизавета Черных.

Видимо, люди не первый раз жалуются на этот опасный переезд:

— Сегодня ехал сам там, остановился только из-за сигнала гудков. Ехал в сторону центра. Поезд ехал со стороны «Лакокраски». Сигнала светофора не было! Удачи пострадавшим, — говорит Александр Копошин.

Зимой в Рыбинске на железнодорожном переезде случилось аналогичное ДТП. Очевидцы рассказали о состоянии пассажиров машины.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПпоезд

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Фото пользователя
26 июн 2019 в 08:30

Ну и как можно не заметить поезд, который еще и гудит да и по размерам тоже не маленький?