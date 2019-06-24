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Происшествия

В Ярославской области подожгли дом семьи с двумя детьми. Видео

Полиция возбудила уголовное дело

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Дом вспыхнул за считаные секунды

Фото: читатель 76.RU

В Ярославской области полиция выясняет, кто поджёг дом, где жила семья с двумя маленькими детьми. Инцидент произошёл в ночь с 31 мая на 1 июня.

— Подожгли дом и машину в деревне Диево-Городище. В доме находилось четверо людей: двое взрослых и двое маленьких детей. Им чудом удалось выжить. Двое мужчин в масках перелезли через забор и облили дом бензином. Хотели заживо сжечь всю семью, — написали в группе «Ярославль Live».

В управлении МЧС по Ярославской области подтвердили: в ту ночь в Диево-Городище действительно был пожар.

— Вызов поступил в 01:17. Огонь удалось потушить в 05:47. В результате пожара уничтожены дом, гараж и машина. Пострадавших нет, — сообщили спасатели.

Похоже, это действительно не просто случайный пожар, поскольку полиция возбудила уголовное дело.

— Следственным подразделением ОМВД России по Некрасовскому району возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. Проводятся следственные оперативные мероприятия, — прокомментировали в УМВД по Ярославской области.

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