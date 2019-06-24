В Ярославской области подожгли дом семьи с двумя детьми. Видео

В Ярославской области полиция выясняет, кто поджёг дом, где жила семья с двумя маленькими детьми. Инцидент произошёл в ночь с 31 мая на 1 июня.

— Подожгли дом и машину в деревне Диево-Городище. В доме находилось четверо людей: двое взрослых и двое маленьких детей. Им чудом удалось выжить. Двое мужчин в масках перелезли через забор и облили дом бензином. Хотели заживо сжечь всю семью, — написали в группе «Ярославль Live».