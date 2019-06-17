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Происшествия

В ДТП в Ярославле пострадали 4-летняя девочка и 11-летний мальчик

Авария случилась на Тутаевском шоссе: фото с места

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На месте ДТП работали медики, спасатели и сотрудники ГИБДД

Фото: Рома Ходарковский «Первый ярославский автопортал» / Vk.com

Сегодня около 11 часов на Тутаевском шоссе, в районе больницы № 3, произошло ДТП — столкнулись машины «Пежо», за рулём которой была 35-летняя женщина, и автомобиль «Фольксваген», которым управлял 19-летний водитель. Фото с места аварии выложили в группе «Первый ярославский автопортал». Судя по кадрам, «Фольксваген» въехал «Пежо» прямо в бок. Удар пришёлся на сторону водителя.

— На место скорая с мигалками, и не одна пролетела, — написал в паблике сделавший фото Рома Ходарковский.

«Фольксваген» въехал в бок «Пежо»

Фото: Дмитрий Кудачкин «Первый ярославский автопортал» / Vk.com

Авария не обошлась без пострадавших — травмы получили двое детей, находившиеся в «Пежо».

— В результате ДТП госпитализированы 4-летняя девочка и 11-летний мальчик, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Водитель автомашины «Фольксваген» нуждается в амбулаторном лечении.

19-летнему водителю тоже потребовалась медицинская помощь

Фото: Дмитрий Кудачкин «Первый ярославский автопортал» / Vk.com

Полиция проводит проверку.

В Заволжском районе сегодня перевернулась «Лада». Спасатели сняли на видео, как ставили автомобиль на колёса.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

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ДТП

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