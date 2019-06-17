В ДТП в Ярославле пострадали 4-летняя девочка и 11-летний мальчик

Сегодня около 11 часов на Тутаевском шоссе, в районе больницы № 3, произошло ДТП — столкнулись машины «Пежо», за рулём которой была 35-летняя женщина, и автомобиль «Фольксваген», которым управлял 19-летний водитель. Фото с места аварии выложили в группе «Первый ярославский автопортал». Судя по кадрам, «Фольксваген» въехал «Пежо» прямо в бок. Удар пришёлся на сторону водителя.



— На место скорая с мигалками, и не одна пролетела, — написал в паблике сделавший фото Рома Ходарковский.

