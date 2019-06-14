«Я сам ничего не помню»: суд решил не арестовывать ярославца, сбившего маму с дочкой

В Ярославле продолжается следствие по делу ярославца, который сбил маму с дочкой. Напомним, инцидент случился ещё 27 апреля на улице Пирогова. Женщина с 8-летней девочкой ехала на велосипеде. Они даже не успели увернуться: семью бампером автомобиля прижало к будке сторожа местного гаражного кооператива. 45-летнюю женщину с тяжёлыми травмами и переломами увезли в реанимацию. У девочки травмы менее опасны.

Как позже выяснилось, 45-летний водитель «Нивы» был смертельно пьян. Почему он сел в таком состоянии за руль — мужчина объяснить не смог.



— Я сам ничего не помню. Хотел остаться на Липовой переночевать. Но почему-то я в таком виде сел и поехал домой, — говорит мужчина в видео.

