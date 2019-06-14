«Я сам ничего не помню»: суд решил не арестовывать ярославца, сбившего маму с дочкой

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Мужчина сел за руль пьяным
До суда мужчина будет на свободе
Фото: Липовая Гора Ярославль — Районы 76 / Vk.com, УМВД
В Ярославле продолжается следствие по делу ярославца, который сбил маму с дочкой. Напомним, инцидент случился ещё 27 апреля на улице Пирогова. Женщина с 8-летней девочкой ехала на велосипеде. Они даже не успели увернуться: семью бампером автомобиля прижало к будке сторожа местного гаражного кооператива. 45-летнюю женщину с тяжёлыми травмами и переломами увезли в реанимацию. У девочки травмы менее опасны.
Как позже выяснилось, 45-летний водитель «Нивы» был смертельно пьян. Почему он сел в таком состоянии за руль — мужчина объяснить не смог.
— Я сам ничего не помню. Хотел остаться на Липовой переночевать. Но почему-то я в таком виде сел и поехал домой, — говорит мужчина в видео.
В пресс-службе Ярославского областного суда рассказали, что мужчина ранее не был судим. В тот же вечер он совершил еще три аварии, за что уже отсидел 45 суток административного ареста. До суда мужчину решили отпустить домой.
— По мнению суда, нет достаточного и объективного основания полагать, что водитель скроется и продолжит заниматься преступной деятельностью, — рассказал пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
На мужчину завели уголовное дело. Когда будет суд, пока не известно. Известно лишь, что мужчину будут судить за нарушение Правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека. За это ему светит либо до трёх лет принудительных работ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Либо до четырёх лет тюрьмы.
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"На мужчину завели уголовное дело." Тихомирова, можно завести в голове вшей, а дело как и мужика возбуждают.
"Ярославец рассказал полиции, почему сел за руль."
"Почему он сел в таком состоянии за руль — мужчина объяснить не смог"
у Вас там кастинг гениев?