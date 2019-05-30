Она его тоже била: мать мальчика, которого отец сажал на цепь, отправится под суд

Напомним, подробности этой дикой истории стали известны в июне прошлого года. Оказалось, что отец избивал своего сына в течение четырех лет. Побои начались, когда ребёнку было всего 9 лет. Помимо этого, отец сажал мальчика на цепь и оставлял его в будке, расположенной на территории их участка. Мальчика наказывали за любую провинность.

В Ярославской области будут судить 44-летнюю мать мальчика, которого сажали на цепь.

— Мать не только не защищала мальчика, но и не ставила в известность правоохранительные органы. А также сама наносила ребёнку побои. Вследствие того, что мальчик постоянно подвергался насилию в семье, у него возникло и развилось психическое расстройство , причинившее средней тяжести вред здоровью. Женщине предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Корреспонденты 76.RU выезжали в деревню Бор Некрасовского района, где и творился этот кошмар. Соседи и одноклассники мальчика рассказывали о семье и утверждали, что не знали, в каких условиях воспитываются дети.

После разразившегося скандала стали говорить, что глава семейства увлекается кришнаизмом. Но, как стало известно порталу 76.RU, этой религией больше увлекалась его супруга. В доме перемешаны все символы — внизу кришнаитский алтарь, наверху — две иконы и многорукий Шива.

Сразу после того, как эта история вылезла наружу, отец семейства ударился в бега. Детей из семьи забрали. Чуть позже мужчину задержали. Однако суд не оставил его под стражей, а отпустил под подписку о невыезде. Детей в семью вернули. Как стало известно 76.RU, мальчик, которого сажали на цепь, также живёт вместе с родителями.

Расследование уголовного дела в отношении отца ребенка продолжается. Ему предъявлено обвинение в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.