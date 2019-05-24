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Происшествия

На трассе в Ярославской области столкнулись сразу шесть машин: фото с места ДТП

В аварии есть пострадавшие

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ДТП произошло ночью

Фото: источник 76.RU

Сегодня в час ночи в Ярославской области на 12-м километре трассы М-8 произошло серьёзное ДТП: столкнулись сразу семь автомобилей. Как сообщил источник 76.RU, «Газель» сзади врезалась в мусоровоз. Позади ехали вторая «Газель» и «Лада», они не успели затормозить и врезались в уже столкнувшиеся машины.

В аварии пострадали двое

Фото: источник 76.RU

— КАМАЗ, идущий в тот момент на объезд столкнувшихся автомобилей, лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Мерседес», — сообщил источник 76.RU.

Дорогу перекрыли на два часа

Фото: источник 76.RU

Грузовые автомобили серьёзно пострадали. Как нам удалось выяснить, в аварии пострадали два человека. Из-за ДТП дорогу перекрыли на два часа. Мы уточняем подробности происшествия.

Машины не успели затормозить

Фото: источник 76.RU

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КОММЕНТАРИИ (5)

светвсем
24 мая 2019 в 09:54

И заметьте,мусоровоз и ночью.Просто к размышлению.

Дмитрий
24 мая 2019 в 08:48

Каждый день одно и тоже. Начинайте, дорога плохая, нет освещения, машины плохие, и т.д. Только водить так и не научимся.

гость
24 мая 2019 в 08:49

Жесть