На трассе в Ярославской области столкнулись сразу шесть машин: фото с места ДТП

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В аварии есть пострадавшие
ДТП произошло ночью
Сегодня в час ночи в Ярославской области на 12-м километре трассы М-8 произошло серьёзное ДТП: столкнулись сразу семь автомобилей. Как сообщил источник 76.RU, «Газель» сзади врезалась в мусоровоз. Позади ехали вторая «Газель» и «Лада», они не успели затормозить и врезались в уже столкнувшиеся машины.
— КАМАЗ, идущий в тот момент на объезд столкнувшихся автомобилей, лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Мерседес», — сообщил источник 76.RU.
Грузовые автомобили серьёзно пострадали. Как нам удалось выяснить, в аварии пострадали два человека. Из-за ДТП дорогу перекрыли на два часа. Мы уточняем подробности происшествия.