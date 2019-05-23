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«Одноклассники издевались»: в Ярославле дети заставили мальчика бросаться под колёса машин. Видео

Мама ребёнка ищет свидетелей

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Над мальчиком издевались одноклассники

Фото: Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский / Vk.com

В Ярославле водитель стал свидетелем того, как над школьником издевались одноклассники. По крайней мере, так утверждает сам мальчик и его мама. Женщина выложила в соцсети пост с просьбой откликнуться тех, кто видел, как дети вынуждали её сына выбегать на проезжую часть под колёса машин.

Один из водителей остановился, увидев это. Мужчина подъехал к ребёнку и спросил, что происходит. На записи видерегистратора, которую вложили в соцсети, слышно, как мальчик говорит:

— Это мои одноклассники издеваются. Не знаю за что.

При этом несчастный ребёнок задыхается от плача. Водитель спросил у ребёнка, где он живёт, и подвёз его до дома.

— Спасибо Ивану, что не остался равнодушным к чужому ребёнку, — написала мама мальчика в соцсетях.

Мы ждём комментария от полиции по данному инциденту.

К сожалению, дети в последнее время часто проявляют жестокость. Только недавно завершился суд над девочкой, которая вместе с друзьями заставляла одноклассницу есть грязь и танцевать голой.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

детиподростки

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КОММЕНТАРИИ (15)

Mel
23 мая 2019 в 12:07

Да, во все времена подростки очень жестоки. Вспомните фильм "Чучело". Надо воспитывать и заниматься с ними. К сожалению, наша школа отстранилась от этого, а жаль, только родители - не могут обеспечить должного внимания, работа, видят детей только рано утром и вечером, перед сном. Отсутствие бесплатных детских секций, кружков - водить детей в платные могут только когда один из родителей не работает и семья достаточно обеспечена. Все это приводит к бесхозности детей после школы и в каникулы. Одно дело подростки, а с маленькими - дела обстоят еще хуже. Представьте себе, мать одиночка, работает с 8 до 17-00, бабушек нет, помочь некому, продленка в школе только до 15-00, школа достаточно далеко от дома, и что делать? Как первоклассник должен добраться до дома, и там сидеть один? Случись что, обвинят мать - оставление малолетнего в опасности, а каникулы - это вообще головная боль, детские лагеря городские - тоже только до 15-00, да и цена не маленькая! Вот все говорят - увеличивайте рождаемость, а ведь нет даже элементарного в обществе, ничего не приспособлено! Вот и вымирает наш народ.

гость
23 мая 2019 в 13:46

Ну всё понятно - опять Лурье из пальца сенсацию высосала - точно тут писали - если Лурье пишет - Прохоровой отдуваться

гость
23 мая 2019 в 13:45

76.ру вы так рискуете сильно - где на видео видно, что мальчик"бросается" под машины - один раз перебежал дорогу - пусть даже убегая от кого то - но "заставляли бросаться под машины" - это уже обвинение в уголовном деянии