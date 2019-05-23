«Одноклассники издевались»: в Ярославле дети заставили мальчика бросаться под колёса машин. Видео

В Ярославле водитель стал свидетелем того, как над школьником издевались одноклассники. По крайней мере, так утверждает сам мальчик и его мама. Женщина выложила в соцсети пост с просьбой откликнуться тех, кто видел, как дети вынуждали её сына выбегать на проезжую часть под колёса машин.

Один из водителей остановился, увидев это. Мужчина подъехал к ребёнку и спросил, что происходит. На записи видерегистратора, которую вложили в соцсети, слышно, как мальчик говорит:

— Это мои одноклассники издеваются. Не знаю за что.