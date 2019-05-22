В Ярославле подростки остановили пьяного водителя

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Ярославцы обсуждают в соцсетях аморальное поведение мужчины
Мужчину усмирила компания молодых людей
Вчера вечером в Ярославле мужчина на иномарке врезался в столб. ДТП случилось в Ленинском районе на улице Юности.
По словам очевидцев, водитель изначально врезался в дорожный знак. Пьяного мужчину пыталась остановить компания молодых людей. Однако нетрезвый водитель начал сопротивляться. Он нажал на педаль газа, а затем врезался в столб. Горе-водителя вытащили из машины и посадили на обочину, где все вместе дожидались приезда полиции.
— В 20:51 автомобиль «Тойота» совершил наезд на препятствие. Никто не ранен, медицинская помощь никому не понадобилась, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Ярославцы активно обсуждают геройский поступок молодых людей. Также люди возмущаются, что пьяные водители стали часто появляться на улицах города.
— Ходить-то по улице страшно, вместо столба могли оказаться люди! — пишет Сашуля Семянникова.
— Вот так у нас пьянь из-за руля становится потерпевшей. Сначала знак на него напал, потом столб выбежал, — пишет с иронией Илона Киселева.
Не прошло и недели, как в Ярославле снова поймали пьяного водителя. Этот мужчина даже на ногах стоять не мог. Его нашли валяющимся у своего авто. А рядом находится детский сад.