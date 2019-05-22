В Ярославле подростки остановили пьяного водителя

Вчера вечером в Ярославле мужчина на иномарке врезался в столб. ДТП случилось в Ленинском районе на улице Юности.



По словам очевидцев, водитель изначально врезался в дорожный знак. Пьяного мужчину пыталась остановить компания молодых людей. Однако нетрезвый водитель начал сопротивляться. Он нажал на педаль газа, а затем врезался в столб. Горе-водителя вытащили из машины и посадили на обочину, где все вместе дожидались приезда полиции.



— В 20:51 автомобиль «Тойота» совершил наезд на препятствие. Никто не ранен, медицинская помощь никому не понадобилась, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.