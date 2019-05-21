Пожар в центре Ярославля: на место съехались пожарные и полиция

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Подробности ЧП
Пожар переполошил полгорода
Сегодня в центре Ярославля случился пожар. На место ЧП на улице Кирова съехались пожарные, полицейские, реанимация. Пожарные машины подъехали прямо на пешеходную часть.
Как выяснилось, пожар случился на первом этаже одного из помещений.
— Огонь был на площади 10 квадратных метров в подсобном помещении, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
О пострадавших не сообщается.