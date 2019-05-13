В Ярославской области пятилетний малыш выпал из окна квартиры

С приходом жары в Ярославской области участились несчастные случаи. Маленькие дети начали выпадать из окон. Пару часов назад в Угличе с третьего этажа квартиры выпал пятилетний малыш. Он получил множество травм и немедленно был доставлен в больницу.



— По предварительным данным, мальчик находился в квартире знакомой своей матери. Оставшись на некоторое время без присмотра взрослых, он выпал из открытого окна кухни, — прокомментировали в управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

