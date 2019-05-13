В Ярославской области пятилетний малыш выпал из окна квартиры

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Это уже второй случай за два дня
Проводится доследственная проверка
С приходом жары в Ярославской области участились несчастные случаи. Маленькие дети начали выпадать из окон. Пару часов назад в Угличе с третьего этажа квартиры выпал пятилетний малыш. Он получил множество травм и немедленно был доставлен в больницу.
— По предварительным данным, мальчик находился в квартире знакомой своей матери. Оставшись на некоторое время без присмотра взрослых, он выпал из открытого окна кухни, — прокомментировали в управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
А вчера вечером в селе Брейтово из окна квартиры выпала годовалая девочка. Её в тяжёлом состоянии увезли в ярославскую больницу.
— Москитные сетки на окнах не являются надежной защитой и, как правило, становятся причиной падения детей. Также следует позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут ребенку открыть окно. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
А тем летом в Ярославле девочка выпала с девятого этажа и чудом выжила. Читайте подробности этой истории.