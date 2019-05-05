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Происшествия

Досталось всем: грузовик Почты России снёс три стоящие машины в Ярославле

В ДТП пострадали внедорожник и такси

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Очевидцы, однако, винят таксиста

Фото: Андрей Трифф / Facebook.com

В Ярославле в аварию попал грузовик Почты России. Машина врезалась в «паровозик» стоящих у светофора машин. Досталось всем: внедорожнику, в который прилетела почта, и машине такси. Чудом избежал столкновение белый «Хёндай», стоявший самым первым у светофора. Авария случилась на проспекте Авиаторов. 

Однако очевидцы не спешат винить машину почты.

— Самое интересное, что виноват во всей этой истории только водитель такси. Ни внедорожник, ни тем более «газон» не виноваты, — рассказывает Андрей Ульянов.

— Но по ПДД будет виноват почтарь. «Соблюдай дистанцию», — рассуждает автолюбитель Андрей Каширин. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

виновник ДТППочта России

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КОММЕНТАРИИ (1)

вотвамхуенот
5 май 2019 в 12:30

в смысле ,,водитель такси виноват,,??? смеетесь что ли