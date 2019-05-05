Досталось всем: грузовик Почты России снёс три стоящие машины в Ярославле

В Ярославле в аварию попал грузовик Почты России. Машина врезалась в «паровозик» стоящих у светофора машин. Досталось всем: внедорожнику, в который прилетела почта, и машине такси. Чудом избежал столкновение белый «Хёндай», стоявший самым первым у светофора. Авария случилась на проспекте Авиаторов.

Однако очевидцы не спешат винить машину почты.

— Самое интересное, что виноват во всей этой истории только водитель такси. Ни внедорожник, ни тем более «газон» не виноваты, — рассказывает Андрей Ульянов.