В распоряжение редакции 76.RU попала аудиозапись, в которой 15-летний подросток из Ярославля рассказал, как на него в центре города напал мужчина с ножом. Инцидент произошёл в арке Знаменской башни.



— Мы с друзьями гуляли, поднимались по улице Кирова вверх, — рассказал девятиклассник. — Возле арки, где выход на улицу Свободы, в меня врезался мужик плечом, остановился и сказал: «Ты чё, такой широкий что ли?». Я такой: «Ну да, а что тебе не нравится?». Он начал ко мне подходить, достал из кармана нож... Уворачиваюсь... Он хотел мне в живот воткнуть, я бы тогда вообще откинулся. Он мне воткнул в спину и ушёл. Если бы не нож, то я бы его уделал.

