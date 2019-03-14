Всё случилось в арке в центре города
В распоряжение редакции 76.RU попала аудиозапись, в которой 15-летний подросток из Ярославля рассказал, как на него в центре города напал мужчина с ножом. Инцидент произошёл в арке Знаменской башни.
— Мы с друзьями гуляли, поднимались по улице Кирова вверх, — рассказал девятиклассник. — Возле арки, где выход на улицу Свободы, в меня врезался мужик плечом, остановился и сказал: «Ты чё, такой широкий что ли?». Я такой: «Ну да, а что тебе не нравится?». Он начал ко мне подходить, достал из кармана нож... Уворачиваюсь... Он хотел мне в живот воткнуть, я бы тогда вообще откинулся. Он мне воткнул в спину и ушёл. Если бы не нож, то я бы его уделал.
По данным источника 76.RU, нападавший мужчина был пьян — за несколько минут до нападения на подростка его выгнали из бара неподалёку за неадекватное поведение. Подростка прооперировали в тот же день. Он до сих пор находится на лечении в больнице.
— Сейчас с ним уже все в порядке, вполне может шутить, переписывается, — рассказали друзья школьника.
— Нападавший — действующий военный, — сообщил источник 76.RU в правоохранительных органах. — Известно, что его отец тоже военный. Он занимает одну из высоких должностей в Москве.
Мы публикуем аудиорассказ подростка (голос школьника изменён).
Сейчас дело расследует военный Следственный комитет. В ведомстве скрывают информацию об этом деле и не сообщают, задержан ли нападавший и предъявлено ли ему обвинение.
Мне фиолетово кто у военного папа, но то что сосунок напросился сам - это факт, не забывай, у тебя еще срочка впереди или не пойдешь - там много военных...
ну что, боец, если бы не нож, уделал бы его?)))) как оно, до сих пор широкий или похудел уже? )))