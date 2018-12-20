Проконтролируют всё: после резонансного ДТП на кладбище проверят работников и начальство предприятия

Водителя лишили прав на год
Водителя, который на иномарке «Тойота-Камри» разнёс ограду и памятник на Осташинском кладбище, лишили водительских прав.
Напомним, ДТП произошло 17 декабря. Очевидцы аварии сообщили, что водитель был пьяным. Кроме того, у нас появилась информация, что за рулём был работник кладбища.
Водитель с места ДТП уехал.
Полицейские стали проводить проверку по сообщениям в СМИ.
— Сотрудники ГИБДД установили 32-летнего водителя автомобиля «Тойота-Камри». За то, что он покинул место ДТП, его лишил прав на один год, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Резонансное ДТП не прошло мимо депутатов. Вчера на заседании муниципалитета чиновники разбирали сложившуюся ситуацию. То, что аварию устроил сотрудник кладбища, официально пока не подтвердили. Но зато сказали: на предприятии идёт служебная проверка. Она коснётся и руководителя предприятия.
— Ограждения уже восстановлено. До конца недели будет восстановлен памятник. Идёт проверка. По результатам сделаем организационный вывод, — сказал заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.
Мы и сами побывали на месте, где произошло ДТП. И поговорили с управляющей Осташинского кладбища.
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