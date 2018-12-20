Проконтролируют всё: после резонансного ДТП на кладбище проверят работников и начальство предприятия

Водителя, который на иномарке «Тойота-Камри» разнёс ограду и памятник на Осташинском кладбище, лишили водительских прав.

Напомним, ДТП произошло 17 декабря. Очевидцы аварии сообщили, что водитель был пьяным. Кроме того, у нас появилась информация, что за рулём был работник кладбища.

Водитель с места ДТП уехал.

Полицейские стали проводить проверку по сообщениям в СМИ.

— Сотрудники ГИБДД установили 32-летнего водителя автомобиля «Тойота-Камри». За то, что он покинул место ДТП, его лишил прав на один год, — рассказали в УМВД по Ярославской области.