Летел в лобовую: на даниловской трассе разбились «Киа» и «Рено»
30 ноября 2018 12:10
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На трассе М-8 в сторону Данилова случилось лобовое столкновение. «Киа-Спектра» и «Рено-Сандеро» влетели друг в друга из-за манёвра водителя «Киа».
— Водитель «Киа» шёл на обгон, не убедился в безопасности манёвра и выехал на встречку. В это время там ехал «Рено», — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
От удара «Рено» откинуло в кювет, у обеих машин разнесло передние части. Травмы получил только водитель улетевшего с трассы «Рено».
Фото: ГИБДД по ЯО
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