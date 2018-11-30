Обе машины получили сильные повреждения

На трассе М-8 в сторону Данилова случилось лобовое столкновение. «Киа-Спектра» и «Рено-Сандеро» влетели друг в друга из-за манёвра водителя «Киа».

— Водитель «Киа» шёл на обгон, не убедился в безопасности манёвра и выехал на встречку. В это время там ехал «Рено», — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.

От удара «Рено» откинуло в кювет, у обеих машин разнесло передние части. Травмы получил только водитель улетевшего с трассы «Рено».