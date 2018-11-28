Ветклиники Ярославля скидывали опасные отходы после больных животных в одном из районов города

В Ярославле прокуратура устроила проверку ветклиникам. Проверяющие следили за тем, как утилизируют биологические отходы после работы ветеринаров.

Оказалось, что в Дзержинском районе сразу две ветеринарные клиники делали это с нарушениями.

— Отчетность по образованию биологических отходов ветеринарными клиниками надлежащим образом не ведется, заключения специалистов о способе и методе утилизации биологических отходов в день их образования не оформляются, — рассказали в прокуратуре Ярославля. — Кроме того, в одной из организаций не дезинфицировали место хранения биологических отходов после каждой их отправки на утилизацию.

Каждому руководителю клиники выписали штраф в 20 тысяч рублей за эти нарушения с требованием их исправить.