Тело новорожденного нашли в мусорном баке в Ростовской области: что известно

Бак, где нашли тело, находится возле многоквартирного дома (архивное фото) Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В мусорном баке у жилого дома в Ростове-на-Дону обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

«В следственный отдел по Ворошиловскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении 16 июня 2026 года в мусорном баке, расположенном вблизи жилого многоквартирного дома, тела новорожденного ребенка», — говорится в сообщении ведомства.

Что стало причиной гибели, пока не сообщается. Также неизвестно, кем были родители ребенка и как его тело оказалось в мусорном баке.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле ребенка не нашли. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Сейчас назначили судебно-медицинскую экспертизу и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование поставили на контроль в следственном управлении.