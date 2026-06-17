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Происшествия Тело новорожденного нашли в мусорном баке в Ростовской области: что известно

Тело новорожденного нашли в мусорном баке в Ростовской области: что известно

Следователи назначили экспертизу

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Бак, где нашли тело, находится возле многоквартирного дома (архивное фото) | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUБак, где нашли тело, находится возле многоквартирного дома (архивное фото) | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Бак, где нашли тело, находится возле многоквартирного дома (архивное фото)

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

В мусорном баке у жилого дома в Ростове-на-Дону обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

«В следственный отдел по Ворошиловскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении 16 июня 2026 года в мусорном баке, расположенном вблизи жилого многоквартирного дома, тела новорожденного ребенка», — говорится в сообщении ведомства.

Что стало причиной гибели, пока не сообщается. Также неизвестно, кем были родители ребенка и как его тело оказалось в мусорном баке.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле ребенка не нашли. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Сейчас назначили судебно-медицинскую экспертизу и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование поставили на контроль в следственном управлении.

Как уточнили в прокуратуре области, ЧП произошло на улице Орбитальной. Ведомство организовало проверку обстоятельств гибели младенца, а также взяло на контроль ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Мусорный бак Тело Ростовская область Новорожденный
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Комментарии
2
Гость
29 минут
Это очередной привет Мизулиной старшей которая запретила беби боксы. Но это привет и работникам здравоохранения. Потому что мало организовать беби боксы но надо и распространять информацию об этих заведениях. Чтобы такая информация была на каждом мусорном баке
Гость
27 минут
Наиболее вероятная причина это ограничение абортов.
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Гость
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