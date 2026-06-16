Отдых на пляже за секунду превратился в кошмар: акула откусила руку женщине, которая купалась в океане

Также хищница оставила на теле женщины рваные раны и переломала конечности Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Австралии акула откусила руку отдыхавшей на пляже женщине. Сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи. Об этом пишет издание Perth Now.

Инцидент произошел на пляже Куджи в Сиднее. 35-летняя Лия Стюарт отправилась туда с двумя друзьями. Во время купания на нее набросилась акула и откусила руку. Также хищница оставила на теле женщины рваные раны и переломала конечности.

«Лия остается в критическом состоянии на аппарате жизнеобеспечения и перенесла несколько операций в дни после нападения», — рассказала семья пострадавшей.

Сейчас медики прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь пострадавшей. Женщине пришлось ампутировать конечность. Известно, что ее возлюбленный срочно прилетел в Сидней из Канады. У пострадавшей также есть годовалая дочь.

Лия Стюарт работает учительницей начальных классов, женщина давно занимается плаванием. После несчастного случая на пляже она остается подключенной к аппарату жизнеобеспечения в отделении интенсивной терапии больницы Святого Винсента. Предположительно на нее напала 3,5-метровая белая акула.