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Происшествия Отдых на пляже за секунду превратился в кошмар: акула откусила руку женщине, которая купалась в океане

Отдых на пляже за секунду превратился в кошмар: акула откусила руку женщине, которая купалась в океане

Сейчас за жизнь пострадавшей борются медики

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Также хищница оставила на теле женщины рваные раны и переломала конечности | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUТакже хищница оставила на теле женщины рваные раны и переломала конечности | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Также хищница оставила на теле женщины рваные раны и переломала конечности

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В Австралии акула откусила руку отдыхавшей на пляже женщине. Сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи. Об этом пишет издание Perth Now.

Инцидент произошел на пляже Куджи в Сиднее. 35-летняя Лия Стюарт отправилась туда с двумя друзьями. Во время купания на нее набросилась акула и откусила руку. Также хищница оставила на теле женщины рваные раны и переломала конечности.

«Лия остается в критическом состоянии на аппарате жизнеобеспечения и перенесла несколько операций в дни после нападения», — рассказала семья пострадавшей.

Сейчас медики прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь пострадавшей. Женщине пришлось ампутировать конечность. Известно, что ее возлюбленный срочно прилетел в Сидней из Канады. У пострадавшей также есть годовалая дочь.

Лия Стюарт работает учительницей начальных классов, женщина давно занимается плаванием. После несчастного случая на пляже она остается подключенной к аппарату жизнеобеспечения в отделении интенсивной терапии больницы Святого Винсента. Предположительно на нее напала 3,5-метровая белая акула.

Ранее в Бразилии тигровая акула откусила ногу 19-летней девушке. Инцидент произошел на пляже Боа-Виажем. Отметим, что это было уже второе нападение за неделю. За два дня до этого хищница искусала 11-летнего мальчика. Он лишился ноги.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Акула Рука Океан Нападение
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