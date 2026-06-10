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Всё в дыму, здание охватил огонь: дроны ударили по одному из главных символов Севастополя

Объект культурного наследия не спасти

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В небо поднимаются густые клубы дыма | Источник: РаZVожаев / Telegram В небо поднимаются густые клубы дыма | Источник: РаZVожаев / Telegram

В небо поднимаются густые клубы дыма

Источник:

РаZVожаев / Telegram

Ночью беспилотник самолетного типа нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — объекту культурного наследия. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — написал Развожаев.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — музей-панорама, посвященный событиям первой обороны города в период Крымской войны 1853–1856 гг.. Это один из самых известных панорамных объектов в мире, созданный выдающимся художником-баталистом Францем Рубо.

По его словам, разгорелся огонь, на месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоили четвертый ранг. Развожаев пообещал, что здание и музей восстановят.

Губернатор также напомнил, что 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание уже частично разрушалось и загоралось. Тогда пожарные, солдаты и моряки спасли 86 фрагментов полотна, а после войны мастера восстановили шедевр.

За ночь над Россией сбили 326 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Черным морем. Ракетную опасность обьявляли на всей территории УрФО. Одна из ракет упала в Чебоксарах.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Севастополь Михаил Развожаев Атака беспилотника Объект культурного наследия
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Комментарии
8
Гость
1 час
Представляю сколько опять с нас соберут денег на восстановление всего этого
Гость
53 минуты
Печально всё. Великая страна и история закончилась с распадом СССР. А этот мир совсем другой и будущее его в тумане.
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Гость
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