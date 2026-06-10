Всё в дыму, здание охватил огонь: дроны ударили по одному из главных символов Севастополя

В небо поднимаются густые клубы дыма Источник: РаZVожаев / Telegram

Ночью беспилотник самолетного типа нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — объекту культурного наследия. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — написал Развожаев.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — музей-панорама, посвященный событиям первой обороны города в период Крымской войны 1853–1856 гг.. Это один из самых известных панорамных объектов в мире, созданный выдающимся художником-баталистом Францем Рубо.

По его словам, разгорелся огонь, на месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоили четвертый ранг. Развожаев пообещал, что здание и музей восстановят.

Губернатор также напомнил, что 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание уже частично разрушалось и загоралось. Тогда пожарные, солдаты и моряки спасли 86 фрагментов полотна, а после войны мастера восстановили шедевр.